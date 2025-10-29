Любопитно:

За 33-та поредна година: ООН осъди американското ембарго срещу Куба

29 октомври 2025, 23:00 часа 422 прочитания 0 коментара
За 33-та поредна година: ООН осъди американското ембарго срещу Куба

Общото събрание на ООН гласува с огромно мнозинство за приемането на резолюция за прекратяване на иконономическото ембарго на САЩ срещу Куба за 33-та поредна година, предаде Асошиейтед прес. Въпреки това гласуването в световната организация показа намаляване на изолацията на САЩ на фона на споровете за струпването на американски военни сили в Карибско море, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

Още: Тръмп върна Куба в списъка на страните, спонсориращи тероризма

Страните, гласували "за" прекратяване на американското ембарго, бяха 165, като 7 държави гласуваха "против", а 12 се въздържаха. През миналата година 187 страни гласуваха "за" прекратяване на ембаргото, а Израел и САЩ гласуваха "против", като една държава се въздържа. Тази година страни, включително Аржентина, Украйна и Унгария, също се противопоставиха на мярката. Резолюциите на ООН не са правно обвързващи, а показват мнението на държавите по света, отбелязва АП.

Още: Заради участие на хиляди кубински бойци в руската армия срещу Украйна САЩ искат изолиране на Куба в ООН

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Куба ООН резолюция санкции Общо събрание на ООН
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес