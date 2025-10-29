За 33-та поредна година: ООН осъди американското ембарго срещу Куба

Общото събрание на ООН гласува с огромно мнозинство за приемането на резолюция за прекратяване на иконономическото ембарго на САЩ срещу Куба за 33-та поредна година, предаде Асошиейтед прес. Въпреки това гласуването в световната организация показа намаляване на изолацията на САЩ на фона на споровете за струпването на американски военни сили в Карибско море, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

Страните, гласували "за" прекратяване на американското ембарго, бяха 165, като 7 държави гласуваха "против", а 12 се въздържаха. През миналата година 187 страни гласуваха "за" прекратяване на ембаргото, а Израел и САЩ гласуваха "против", като една държава се въздържа. Тази година страни, включително Аржентина, Украйна и Унгария, също се противопоставиха на мярката. Резолюциите на ООН не са правно обвързващи, а показват мнението на държавите по света, отбелязва АП.

