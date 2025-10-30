Войната в Украйна:

НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 30.10.25 - Американското разузнаване не вярва, че Путин иска мир

Изминаха 44 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, след като успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 30-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут към Часов Яр, през Торецк, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пълзят около града в опит да го обкръжат и задушат. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта вече спря, а украинската армия удържа и се готви за нов руски натиск. В граничния район на Курска област и област Суми текат жестоки битки и засега руската армия не може да вземе изцяло инициативата.

Няколко бивши и настоящи служители на Държавния департамент на САЩ потвърдиха, че Бюрото за разузнаване и изследвания (INR) не се доверява на информацията за готовността на руския диктатор Владимир Путин да преговаря за мир в Украйна. Поради това агенцията е започнала разговори с Централното разузнавателно управление (ЦРУ), което наскоро съобщи за положителен напредък към мирно уреждане, пише The Wall Street Journal. Изтекли аналитични материали потвърждават, че INR все още не е готова да обмисли мирни преговори, защото не вижда готовност от страна на Путин. Публикациите започнаха да се появяват няколко месеца преди известната среща на двамата президенти през август в Аляска. Според запознати, разузнавателната информация от разузнавателната агенция, наред с други неща, влияе върху редовните изяви на Доналд Тръмп в медиите.

