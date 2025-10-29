"Никой не иска да бъде асоцииран с клуб, който дължи пари на човек, санкциониран по Магнитски"

Какво накара Sport Republic отново да поднови интерес към собствеността на Левски: тази тема бе разисквана в последния епизод на предаването "Точно попадение" на Actualno.com и Sportlive.bg. От една страна, интересът на Драган Шолак съвпадна с битката му да възстанови позициите си в United Group. От друга страна, възниква и въпросът какво се е променило в Левски, за да накара Sport Republic отново да погледне към клуба, след като само преди 2 години се отказа от потенциална сделка.

Защо Sport Republic поднови интереса си към Левски?

През 2023-а Sport Republic имаше сериозен интерес към Левски, но в крайна сметка нещо в преговорите се "счупи". Една от причините, с която се спекулираше, бяха мистериозните дългове за милиони към бившия финансов благодетел на клуба и санкциониран по "Магнитски" - Васил Божков. Журналистът Бойко Димитров изрази мнение, че никой не би искал да се асоциира с клуб, който дължи пари на човек, санкциониран по "Магнитски", макар и тези дългове да изглеждат имагинерни.

"Сините" дължат милиони на Васил Божков, който е санкциониран по "Магнитски"

"През 2023-а сделката се провали. Появиха се всякакви информации - трети лица, че Левски дължи пари на Васил Божков, който е санкциониран по "Магнитски" и няма как да му се издължи. Че всъщност това спира сделката. Че Сираков искал някаква част от парите за себе си. Всякакви неща се изговориха. Явно, щом Sport Republic идва за втори път, нещо в Левски се е променило, което ние не можем да видим. Има промяна, за да може тази компания отново да прояви интерес", започна Бойко Димитров.

"Ако Sport Republic вече веднъж са се опарили, трудно биха посягали за втори път натам, при положение, че знаеш, че има някакви проблеми. Сега явно тези проблеми са решени, дълговете намаляват, Левски става изряден клуб и "сините" фенове могат да мечтаят за смяна на собствеността. А дълговете към Божков - най-вероятно съществуват, но никой не знае колко точно са: 5 милиона ли са, 10 ли, 15 ли."

"Как се връщат тези милиони. Това също би спряло един потенциален голям собственик, който да налее много пари в този клуб. По простата причина, че може би никой не иска да бъде асоцииран с клуб, който дължи пари на човек, санкциониран по "Магнитски", каза още спортният редактор на Actualno.com. Цялото предаване гледайте във видеото:

