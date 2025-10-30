Джей Ди Ванс: Путин смяташе, че това ще бъде бърза едноседмична война (ВИДЕО)

"Путин смяташе, че това ще бъде бърза война, приключила за седмица с лесна и сигурна". Това заяви американският вицепрезидентът Джей Ди Ванс в интервю.

Putin thought this would be a quick war, over in a week with victory secured. Four years later, he’s losing thousands of Russian soldiers every month. The cost of aggression keeps climbing, US Vice President JD Vance said. pic.twitter.com/WRt4xcpRdU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 29, 2025

"Четири години по-късно той губи хиляди руски войници всеки месец. Цената на агресията продължава да нараства", каза още вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

Позицията на САЩ

Припомняме, че преди седмица САЩ наложиха санкции на големите руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

"Приканваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции", се казва в официално съобщение на американския министър на финансите Скот Бесент. Министерството на финансите на САЩ заяви, че санкциите са наложени поради "липсата на сериозен ангажимент на Русия към мирния процес" и че ще "намалят способността на Кремъл да набира приходи за военната си машина и да подкрепя отслабената си икономика".

