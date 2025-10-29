След жестоко убийство: Масови антитурски протести избухнаха в Черна гора (ВИДЕО)

Масови демонстрации избухнаха в столицата на Черна гора Подгорица. Протестиращите се обединиха под лозунгите „Турците вън!“ и „Турци, върнете се у дома!“. Повод за демонстрацията стана нападение над местен жител, в което участваха граждани на Турция и Азербайджан. Безредиците бързо се разпространиха из черногорската столица: автомобили с турски регистрационни номера бяха подпалени, турски ресторант беше потрошен, а група чужденци потърсиха убежище в казино.

Anti-Turkish protests erupt in Montenegro



Mass demonstrations broke out in Podgorica under the slogans “Turks out!” and “Turks, go home!” following an attack on a local resident involving citizens of Turkey and Azerbaijan.



Riots soon spread through the Montenegrin capital: cars… pic.twitter.com/i0nVPxiQES — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2025

Властите временно преустановиха безвизовия режим с Турция, позовавайки се на необходимостта от „засилване на контрола върху чуждестранните жители“. Решението засяга около 14 000 турски граждани, които преди това влизаха в страната без визи. Полицията задържа над 40 души с турски и азербайджански паспорти, осем от които бяха депортирани. Министър-председателят Милойко Спайич призова за прекратяване на „междуетническото насилие“ и обеща да затегне миграционната политика.

Междувременно друга балканска държава — Словения, беше разтърсена от брутално убийство, което предизвика вълна от антиромски настроения. 21-годишен ром, Сабриян Юркович, преби смъртоносно 48-годишен мъж, който дошъл да спаси сина си от нощен клуб. Убийството предизвика протести, което накара министрите на правосъдието и вътрешните работи да подадат оставки. Министър-председателят Роберт Голоб заяви, че правителството подготвя строги мерки срещу етническата престъпност, но предупреди срещу подбуждането към насилие.

