Не е само Ливърпул: Отбор от топ 3 на Висшата лига отпадна от Карабао Къп! (РЕЗУЛТАТИ)

Английският гранд Тотнъм, който се намира на 3-то място във временното класиране на Висшата лига, отпадна на 1/8-финалите на Карабао Къп. "Шпорите" отстъпиха на Нюкасъл с 0:2 като гост след попадения на Фабиан Шер и Ник Волтемаде. Така хората на Томас Франк последваха съдбата на тази на Ливърпул, който бе "самоубит" от Арне Слот на "Анфийлд" за 6-та загуба в последните 7 мача.

Арсенал, Ман Сити и Челси продължават напред за Купата на Лигата

Останалите английски грандове обаче си свършиха работата. Арсенал победи Брайтън с 2:0 като домакин след голове на Нванери и Сака. Манчестър Сити победи Суонзи с 3:1 като гост, като Доку, Мармуш и Черки отбелязаха за "небесносините". Челси пък победи Уулвс с 4:3 като гост с голове на Сантос, Джордж, Естевао и Гитънс за "сините", а Делап си изкара червен картон в края. Ето и резултати от 1/8-финалите на Купата на Лигата:

Нюкасъл 2:0 Тотнъм

Уулвърхямптън 3:4 Челси

Суонзи 1:3 Ман Сити

Ливърпул 0:3 Кристъл Палас

Арсенал 2:0 Брайтън