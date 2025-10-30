Не е само Ливърпул: Отбор от топ 3 на Висшата лига отпадна от Карабао Къп! (РЕЗУЛТАТИ)

Войната в Украйна:

30 октомври 2025
Английският гранд Тотнъм, който се намира на 3-то място във временното класиране на Висшата лига, отпадна на 1/8-финалите на Карабао Къп. "Шпорите" отстъпиха на Нюкасъл с 0:2 като гост след попадения на Фабиан Шер и Ник Волтемаде. Така хората на Томас Франк последваха съдбата на тази на Ливърпул, който бе "самоубит" от Арне Слот на "Анфийлд" за 6-та загуба в последните 7 мача. 

Арсенал, Ман Сити и Челси продължават напред за Купата на Лигата

Останалите английски грандове обаче си свършиха работата. Арсенал победи Брайтън с 2:0 като домакин след голове на Нванери и Сака. Манчестър Сити победи Суонзи с 3:1 като гост, като Доку, Мармуш и Черки отбелязаха за "небесносините". Челси пък победи Уулвс с 4:3 като гост с голове на Сантос, Джордж, Естевао и Гитънс за "сините", а Делап си изкара червен картон в края. Ето и резултати от 1/8-финалите на Купата на Лигата:

