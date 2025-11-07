Борисов обвини Терзиев за детската болница (ВИДЕО)

С такъв кмет - изобщо няма да има детска болница. Той е една седмица в Рио де Жанейро на карнавал. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка със случващото се с Обществения съвет на Националната детска болница. Припомняме, че вчера от обществения съвет се оттеглиха, защото се оплакаха, че от тях е скрита обществена поръчка, като здравният министър е приел техните оставки.

Пример с Бургас и Пловдив

Борисов даде пример с детската болница в Бургас и Пловдив, където кметовете са на ГЕРБ. "В Бургас детската болница се обзавежда и от 1 януари ще работи, както и в Пловдив. Софийският кмет една седмица е на карнавал, когато градът е в чудовищна криза с боклука, хубаво е, че поне вече мафията и мутрите не са му виновни. Уволнява си със sms главния архитект", каза още Борисов. ОЩЕ: ДСБ заговориха за оставка на Силви Кирилов заради детската болница (ВИДЕО)

Опозицията заговори за оставката на Силви Кирилов

Припомняме, че ДСБ заговориха за оставка на здравния министър Силви Кирилов заради Националната детска болница. Първо обаче те ще искат изслушване на министъра в парламента. "Депозираме искане за изслушване на министъра на здравеопазването и на ресорния заместник, в който да разберем дали е вярно, че е била скрита техническата документация за обществената поръчка от обществения съвет за изграждане на Национална детска болница и ако това е вярно - то е повод за оставка", каза вчера пред медиите в Народното събрание Йордан Иванов, ОЩЕ: "Чашата преля": Общественият съвет за детската болница обясни защо хвърли оставка