След оттеглянето на "Гънвор": Асен Василев обяви план за "Лукойл"

"Новината за оттеглянето на "Гънвор" от закупуване на активите на "Лукойл" е силно притеснителна, защото правителството се надяваше на сделка. Ние предупредихме, че трябва да се изчака ОФАК (Служба за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ) и това решение всъщност е негативно. На 21 ноември, ако правителството не е предприело действия и не се случи сделка, всички банки спират да обслужват "Лукойл".

Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев пред БНТ.

Какъв е планът за "Лукойл"?

Снимка: БГНЕС

По думите му има резервен план, който да се задейства за "Лукойл". В общи линии Асен Василев обясни, че трябва да се въведе особен управител в рафинерията, който има правата в случай на потенциален проблем с прекъсване на доставките на горива, да влезе с международен екип в "Лукойл". След като влезе особеният управител с международен екип, може да започне да се оперира рафинерията, без да ѝ се отнема собствеността.

"За да се задейства този план трябва да влезе компетентен човек с компетентен международен екип, а такива хора не стоят без работа", посочи бившият финансов министър. Асен Василев призова правителството на Росен Желязков да каже какво ще направи, за да няма прекъсване на доставките на гориво в България.

Според Асен Василев, ако особеният управител и международният екип дойдат от "Shell" или "British Petroleum", тогава ПП-ДБ няма да имат съмнения, че евентуално един такъв експерт би бил човек на Делян Пеевски.

Кой лъже за Бюджет 2026?

Снимка: БГНЕС

Асен Василев разкритикува и Бюджет 2026. По думите му в бюджета няма заложени социални разходи под никаква форма.

Василев смята още, че няма да бъдат събрани 3 млрд. лв. от ДДС приходите. "Вместо Министерство на финансите да каже, че е сбъркало с приходите, те залагат допълнителни приходи от ДДС", възмутен е бившият финансов министър.

Той обвини властта, че лъже за държавния бюджет.

Според него правителството маха едни пари от касичката и ги слага в "прасето касичка". "Ако правителството не напълни касичките на Пеевски и не даде увеличение на заплатите на силовите структури, няма нужда се бърка в джоба на гражданите", каза още бившият финансов министър.