Войната в Украйна:

Пропадна сделката за "Лукойл": Gunvor обяви защо се оттегля (СНИМКА)

07 ноември 2025, 06:15 часа 174 прочитания 0 коментара
Пропадна сделката за "Лукойл": Gunvor обяви защо се оттегля (СНИМКА)

Швейцарската компания "Gunvor" обяви, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл", предадоха "Ройтерс" и Bloomberg. Министерството на финансите на САЩ даде знак, че се противопоставя на сделката, докато войната на Русия срещу Украйна продължава. 

Защо сделката за "Лукойл" пропадна?

Още: Ветото на Радев падна – сделки с "Лукойл" вече само с одобрение на правителството и ДАНС

Американското министерство на финансите заяви в публикация в X, че президентът Доналд Тръмп "е бил ясен, че войната трябва да приключи незабавно и че "докато руският президент Владимир Путин продължава безсмислените убийства, марионетката на Кремъл, Gunvor, никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби".

Сет Пиетрас, директор по корпоративните въпроси на Gunvor, заяви в имейл, че изявлението на Министерството на финансите е "фундаментално погрешно и невярно" и че компанията приветства "възможността да се коригира това явно недоразумение".

Още: Окончателно: Продажба на "Лукойл" - само след разрешение на държавата

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Междувременно Gunvor оттегля предложението си за международните активи на "Лукойл"", заяви Пиетрас.

Министерството на финансите наложи санкции на "Лукойл" миналия месец в опит да намали приходите на Русия, използвани за водене на войната. Около седмица по-късно "Лукойл" заяви, че е приел офертата на Gunvor да купи чуждестранните му активи, които втората по големина петролна компания в Русия се опитва да продаде поради санкциите.

САЩ наложиха нови, по-строги санкции миналия месец върху Rosneft и Lukoil — най-големите петролни компании на Русия, като част от засилените мерки за ограничаване на финансирането на руската война в Украйна. Това са най-тежките рестрикции срещу руския енергиен сектор от началото на инвазията през 2022 г.

Gunvor, която през последните години активно диверсифицира източниците си на суров петрол и газ, заявява, че целта на сделката е разширяване на търговските ѝ позиции извън Русия и гарантиране на съответствие с международните санкционни режими.

Още: Финансов ковид или одържавяване за "Лукойл": Анализ за бъдещето на рафинерията

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Лукойл Роснефт Лукойл Нефтохим война Украйна санкции Русия продажба Лукойл
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес