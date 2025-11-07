Пропадна сделката за "Лукойл": Gunvor обяви защо се оттегля (СНИМКА)

Швейцарската компания "Gunvor" обяви, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл", предадоха "Ройтерс" и Bloomberg. Министерството на финансите на САЩ даде знак, че се противопоставя на сделката, докато войната на Русия срещу Украйна продължава.

💀 Gunvor-Lukoil deal dead.



Bloomberg: “Gunvor Group withdrew its offer for the international assets of sanctioned Russian oil producer Lukoil PJSC after the US Treasury Department said the oil and gas trader would never get a license and called it “the Kremlin’s puppet.”” pic.twitter.com/nIuRme5x1U — Rory Johnston (@Rory_Johnston) November 6, 2025

Защо сделката за "Лукойл" пропадна?

Американското министерство на финансите заяви в публикация в X, че президентът Доналд Тръмп "е бил ясен, че войната трябва да приключи незабавно и че "докато руският президент Владимир Путин продължава безсмислените убийства, марионетката на Кремъл, Gunvor, никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби".

Сет Пиетрас, директор по корпоративните въпроси на Gunvor, заяви в имейл, че изявлението на Министерството на финансите е "фундаментално погрешно и невярно" и че компанията приветства "възможността да се коригира това явно недоразумение".

"Междувременно Gunvor оттегля предложението си за международните активи на "Лукойл"", заяви Пиетрас.

Министерството на финансите наложи санкции на "Лукойл" миналия месец в опит да намали приходите на Русия, използвани за водене на войната. Около седмица по-късно "Лукойл" заяви, че е приел офертата на Gunvor да купи чуждестранните му активи, които втората по големина петролна компания в Русия се опитва да продаде поради санкциите.

САЩ наложиха нови, по-строги санкции миналия месец върху Rosneft и Lukoil — най-големите петролни компании на Русия, като част от засилените мерки за ограничаване на финансирането на руската война в Украйна. Това са най-тежките рестрикции срещу руския енергиен сектор от началото на инвазията през 2022 г.

Gunvor, която през последните години активно диверсифицира източниците си на суров петрол и газ, заявява, че целта на сделката е разширяване на търговските ѝ позиции извън Русия и гарантиране на съответствие с международните санкционни режими.

