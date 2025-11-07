Любопитно:

Уиткоф за важна точка в плана за Газа: "Хамас" ни казаха, че ще се разоръжат

07 ноември 2025, 09:41 часа 286 прочитания 0 коментара
Уиткоф за важна точка в плана за Газа: "Хамас" ни казаха, че ще се разоръжат

Пратеникът на Белия дом за Близкия изток Стив Уиткоф заяви, че представители на "Хамас" са му казали, както и на колегата му Джаред Къшнър, че групировката, считана от САЩ и ЕС за терористична, иска да се разоръжи. Това е станало по време на "известната среща" няколко часа преди подписването на примирието между "Хамас" и Израел на 9 октомври, твърди Уиткоф.

Още: Русия да плати за щетите в Украйна, а защо Израел не плаща за Газа? Уволниха журналист заради този въпрос (ВИДЕО)

Уиткоф: "Дано "Хамас" спазят думата си, защото имаме страхотен план за Газа"

""Хамас" винаги е заявявала, че ще се разоръжи. Те са го казвали – казаха ни го директно по време на известната среща, която Джаред проведе с тях", заяви той, говорейки на конференцията на Американския бизнес форум в Маями на 6 ноември.

"Надявам се, че ще спазят думата си, защото ако го направят, ще разберат, че планът за развитие, който имаме за Газа, е наистина страхотен – много по-добър от всичко, което някога е било обсъждано“, продължи той, добавяйки, че планът ще включва „огромна програма за създаване на работни места“. Също така проектът, изготвен от администрацията на Доналд Тръмп, включва разоръжаване на "Хамас".

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Още: Въпросителните в мирния план на Тръмп за Газа: Говори Любомир Кючуков (ВИДЕО)

"Хамас" е на противоположна позиция в публичен план

Представителите на "Хамас" публично заемат различна позиция, като настояват, че групата няма да се разоръжи, или избягват напълно въпроса, когато бъдат притиснати.

На частно ниво обаче ситуацията явно е друга. Арабски дипломати, запознати с въпроса, са заявили пред The Times of Israel, че "Хамас" е изразила готовност да се откаже от тежкото си въоръжение, като запази по-леките оръжия. Вероятно това няма да бъде приемливо за Израел, тъй като същите тези оръжия са били използвани за избиването на израелци на 7 октомври 2023 г., а също и за потискане на вътрешни размирици в Ивицата Газа.

Въпреки това Уиткоф заяви, че САЩ са „в процес на извеждане от употреба на оръжията – програма за демилитаризация и амнистия“.

Още: Сред телата на върнатите израелски заложници е и един с български паспорт

""Хамас винаги е казвала, че ще ни е необходима международна сила за сигурност, която да дойде тук и да бъде посредникът, на когото да предадат оръжията", каза той и добави, че се надява тези сили да се съберат в следващите три седмици. "Това ще бъде повратната точка, на която ще видим дали всички ще направят това, което казват, и ще се демилитаризират", смята пратеникът на Тръмп за Близкия изток.

Коментарите на Уиткоф дойдоха въпреки многократните изявления на "Хамас", че се противопоставя на перспективата за влизане на чуждестранни войски в Ивицата Газа, а това също е част от плана на Тръмп.

Още: "Хамас" е готов да предаде властта на комитет от палестинци

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Израел Ивицата Газа Хамас война Израел Стив Уиткоф
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес