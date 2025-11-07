Уиткоф за важна точка в плана за Газа: "Хамас" ни казаха, че ще се разоръжат

Пратеникът на Белия дом за Близкия изток Стив Уиткоф заяви, че представители на "Хамас" са му казали, както и на колегата му Джаред Къшнър, че групировката, считана от САЩ и ЕС за терористична, иска да се разоръжи. Това е станало по време на "известната среща" няколко часа преди подписването на примирието между "Хамас" и Израел на 9 октомври, твърди Уиткоф.

Уиткоф: "Дано "Хамас" спазят думата си, защото имаме страхотен план за Газа"

""Хамас" винаги е заявявала, че ще се разоръжи. Те са го казвали – казаха ни го директно по време на известната среща, която Джаред проведе с тях", заяви той, говорейки на конференцията на Американския бизнес форум в Маями на 6 ноември.

"Надявам се, че ще спазят думата си, защото ако го направят, ще разберат, че планът за развитие, който имаме за Газа, е наистина страхотен – много по-добър от всичко, което някога е било обсъждано“, продължи той, добавяйки, че планът ще включва „огромна програма за създаване на работни места“. Също така проектът, изготвен от администрацията на Доналд Тръмп, включва разоръжаване на "Хамас".

"Хамас" е на противоположна позиция в публичен план

Представителите на "Хамас" публично заемат различна позиция, като настояват, че групата няма да се разоръжи, или избягват напълно въпроса, когато бъдат притиснати.

На частно ниво обаче ситуацията явно е друга. Арабски дипломати, запознати с въпроса, са заявили пред The Times of Israel, че "Хамас" е изразила готовност да се откаже от тежкото си въоръжение, като запази по-леките оръжия. Вероятно това няма да бъде приемливо за Израел, тъй като същите тези оръжия са били използвани за избиването на израелци на 7 октомври 2023 г., а също и за потискане на вътрешни размирици в Ивицата Газа.

Въпреки това Уиткоф заяви, че САЩ са „в процес на извеждане от употреба на оръжията – програма за демилитаризация и амнистия“.

""Хамас винаги е казвала, че ще ни е необходима международна сила за сигурност, която да дойде тук и да бъде посредникът, на когото да предадат оръжията", каза той и добави, че се надява тези сили да се съберат в следващите три седмици. "Това ще бъде повратната точка, на която ще видим дали всички ще направят това, което казват, и ще се демилитаризират", смята пратеникът на Тръмп за Близкия изток.

Коментарите на Уиткоф дойдоха въпреки многократните изявления на "Хамас", че се противопоставя на перспективата за влизане на чуждестранни войски в Ивицата Газа, а това също е част от плана на Тръмп.

