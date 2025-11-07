Почина емблематична актриса, всички ще я помним

Светът на киното отново потъна в скръб. Само няколко дни след смъртта на обичана актриса Даян Лад, световният филмов бизнес осиротя още повече. Полин Колинс, звездата от филма "Шърли Валънтайн", за който беше номинирана за "Оскар" през 1990 г., почина на 85-годишна възраст. Тя си е отишла "мирно" в дома за възрастни хора в Лондон, заобиколена от семейството си, след като няколко години се бореше с болестта на Паркинсон, съобщиха близките ѝ.

Снимка: Getty Images

Колинс ще бъде запомнена най-вече с ролята си на недоволната домакиня Шърли в наградения филм на Люис Гилбърт, базиран на известната пиеса на Уили Ръсел. Нейното високо оценено от критиката изпълнение ѝ донесе и наградата "Златен глобус" за най-добра актриса, както и награда БАФТА.

"Остроумно присъствие"

Семейството на Колинс заяви в изявление: "Полин беше толкова много неща за толкова много хора, играеше различни роли в живота си. Блестящо, искрящо, остроумно присъствие на сцената и екрана. В своята блестяща кариера тя играеше политици, майки и кралици.

Снимка: Getty Images

Винаги ще я помним като емблематичната, волева, жизнена и мъдра Шърли Валънтайн – роля, която тя направи изцяло своя. Бяхме запознати с всички тези страни от нея, защото магията ѝ се съдържаше във всяка една от тях."

Те добавиха, че тя е била "любяща майка, нашата прекрасна баба и прабаба" и "любовта на живота" на актьора Джон Алдертън. "Топла, забавна, щедра, внимателна, мъдра, тя винаги беше до нас", казаха те, благодарейки на хората, които се грижеха за нея с "достойнство, състрадание и най-вече любов".

"Тя не би могла да има по-мирно сбогуване. Надяваме се да я запомните в разцвета на силите ѝ, толкова радостна и пълна с енергия, и да ни дадете пространство и уединение, за да обмислим живота без нея."

Джон Алдертън и Полин Колинс през 1974 г., снимка: Getty Images

Съпругът ѝ Алдертън също публикува отделно изявление, в което описа жена си като "забележителна звезда", с която е работил повече от всеки друг актьор. "Това, което видях, беше не само нейният блестящ диапазон от разнообразни герои, но и магията ѝ да изважда най-доброто от всички хора, с които работеше", каза той. "Тя искаше всеки да бъде специален и го постигаше, като никога не казваше "Погледнете ме". Не е чудно, че беше избрана за любимка на нацията през 70-те години."

Той добави, че тя винаги ще бъде запомнена с ролята си на Шърли Валънтайн, "не само заради номинацията си за "Оскар" или самия филм, но и защото спечели всички седем награди, когато я изигра на Бродуей в пиесата, в която сама изигра всички роли".

Шърли Валънтайн

Снимка: Getty Images

Шърли Валънтайн е домакиня на средна възраст от Ливърпул, която е уморена от безчувствения си съпруг, изигран от Бърнард Хил, и от живота си в предградията. Но животът ѝ се променя, когато най-добрата ѝ приятелка печели почивка за двама в Гърция. Шърли заминава и се влюбва в местния собственик на таверна, изигран от Том Конти, с когото преживява страстна ваканционна авантюра, която възвръща жаждата ѝ за живот.

Ръсел Т. Дейвис, който е работил с актрисата в епизода "Зъб и нокът" от сериала "Доктор Кой" през 2006 г., написа в Instagram: "Беше голяма чест да сме заедно на снимачната площадка, бях въс възхита... О, тя беше умна и прекрасна, и най-добрата от актьорите. Що се отнася до Шърли Валънтайн, както казва днес писателят Матю Тод, "Тя разказва повече за живота в Обединеното кралство по онова време, отколкото някоя книга би могла да направи."

Колинс за първи път изигра главната роля на Шърли Валънтайн във Vaudeville Theatre в Лондон през 1988 г. Печели наградата "Оливие" за най-добра актриса за същата година. На следващата година тя повтори ролята на Бродуей, Ню Йорк, където спечели множество награди, включително престижната награда "Тони". Филмът с същото име излезе по-късно същата година.

Кариерата на Полин Колинс

Снимка: Getty Images

Сред другите ѝ филми е "Градът на радостта" от 1991 г. с Патрик Суейзи, заснет в Калкута, който ѝ донесе по-широко признание в световен мащаб.

Родена в Ексмут, Девон, през 1940 г., Колинс е израснала близо до Ливърпул и започва кариерата си като учителка. Любовта ѝ към сцената я подтиква да се занимава с актьорство на непълно работно време и през 1957 г. тя има малка роля като медицинска сестра в телевизионния сериал "Emergency Ward 10".

Дебютът ѝ в киното е през 1966 г. във филма "Secrets of a Windmill Girl", където играе измислена танцьорка в лондонски стриптийз клуб, наречен "Windmill Theatre". След редица роли на сцената, тя използва ливърпулския си акцент, за да получи главната роля в сериала "The Liver Birds" през 1969 г. Колинс играе ролята на Доун в пет епизода, преди да напусне и да бъде заменена от Нерис Хюз, която играе ролята на Сандра.

Снимка: Getty Images

Полин Колинс участва и в пет епизода на "Доктор Кой", но през 2012 г. разказва на вестник "The Guardian", че след като се появява в сериала като Саманта Бригс през 1967 г., ѝ предлагат още 39 епизода, но тя ги отказва. "Мислех, че е като присъда в затвора. Може би това щеше да ми даде известност в началото на кариерата ми, но тогава щях да пропусна толкова много неща", казва тя. Чрез актьорството тя се запознава със съпруга си Джон Алдертън. Те се женят през 1969 г. и имат три деца – Никълъс, Кейт и Ричард.

Алдертън и Колинс участват заедно в редица телевизионни и филмови продукции, като например популярната поредица на ITV "Upstairs, Downstairs", в която тя играе прислужница. По-късните ѝ участия включват телевизионната адаптация на "Bleak House" от 2005 г. и "Dickensian" от 2015 г.

Тя също така играе Сиси Робсън във филма "Quartet" от 2012 г. заедно с Маги Смит, Майкъл Гамбон, Том Кортни, Били Коноли и Шеридан Смит, събщава BBC.