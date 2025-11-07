Именит български мениджър: Трима футболисти на Левски са искани от много руски клубове

Руски клубове проявяват много сериозен интерес към трима от основните футболисти на Левски. Това разкри именитият български мениджър Мирчо Димитров пред колегите от „Тема спорт“. Импресариото има много сериозни връзки в Русия и познава отлично тамошния пазар като през годините е осъществил множество трансфери на родни играчи в страната. Димитров сподели, че самият той предлага футболисти от българското първенство, тъй като скаутите на местните тимове трудно могат да пътуват и да гледат на живо набелязаните цели.

Мирчо Димитров сподели, че трима футболисти на Левски са искани от много руски клубове. Става въпрос за централния нападател Мустафа Сангаре, левия краен бранител Майкон, както и универсалния играч и капитан на тима – Вендерсон Цунами.

Мирчо Димитров има сериозни връзки на руския пазар

„В момента скаути на руски клубове по обясними причини трудно могат да гледат на живо мачове на набелязани играчи. Аз обаче наблюдавам почти всички двубои и предлагам футболисти. През лятото се стигна до трансфера на национала Емил Ценов от ЦСКА 1948 в Оренбург. Убеден съм, че през зимата ще има поне една нова сделка“.

„Истина е, че трима футболисти на Левски са искани много от руски клубове. Говори се само за Мустафа Сангаре и Майкон, но такова е положението и с Цунами. През лятото и за тримата имаше предложения. Но по една или друга причина до трансфери не се стигна. И в момента обаче има сериозен интерес към тях. Ще видим какво ще стане. Да разкривам имената на клубовете обаче няма да е коректно“, обяви Мирчо Димитров.

ОЩЕ: Гръмката прогноза за Левски - ЦСКА, която взриви студиото на "Точно попадение" (ВИДЕО)