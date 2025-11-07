Изненадващ завой в курса на еврото в края на седмицата

Курсът на еврото спрямо щатския долар отново слиза надолу, след като вървеше възходящо до тази сутрин, а в момента е малко над нивото от 1,15. В края на миналата седмица Европейската централна банка реши да не променя основните лихви, докато Федералният резерв понижи американските. А през септември еврото беше достигнало много високи нива към долара, недостигани от повече от четири години, но след това постепенно започна малко по малко да отстъпва.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1531 долара или над курса от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1533 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 5 ноември, когато беше на ниво 1,1474 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 октомври - единната европейска валута бе със стойности от 1,1722 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.