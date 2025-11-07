Любопитно:

България следва немския модел: Борисов е спокоен за "Лукойл" (ВИДЕО)

07 ноември 2025, 09:35 часа 232 прочитания 0 коментара
Ние копираме и надграждаме немския модел, така че държавата да бъде сигурна, нашите европейски партньори и САЩ да бъдат спокойни. Всяко нещо се съгласува, за да може към 21 ноември да уведомим нашите партньори, че няма да отиде една стотинка в посока руски компании, които да финансират войната в Украйна. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента след оттеглянето на Гънвор" и пропадането на сделката за "Лукойл".

Той посочи, че държавата поема пълния контрол чрез особен управител, както направиха в Германия с "Роснефт".

На въпрос кога ще бъде избран особеният управител, той отговори: "След като се съберем партиите в мнозинството, ще бъде избран такъв, който да се справи перфектно с тази ситуация", заяви Борисов. 

Идеята е парите от продажбите да отидат в специална сметка, която да е на компанията, но да не могат да я ползват за финансиране на войната в Украйна. ОЩЕ: Пропадна сделката за "Лукойл": Gunvor обяви защо се оттегля (СНИМКА)

Работодателите

Борисов заяви, че диалогът с работодателите е задължителен, както и със синдикатите. "Вече имаме толкав леви партии в България, като започнем от Радев и се стигне до "Ново начало" и се мине през БСП, "Възраждане", "Величие" и всички останали,"ы каза Борисов и заяви, че е поканил работодателите на Съвета за съвместно управление. 

Сателитите на Радев

Борисов отговори на въпрос кои са сателитите на Радев, като каза, че той е вкарал "Величие". В тази връзка Борисов обърна внимание и че двама депутати от БСП гласуват против мнозинството. 

Новият състав на ВСС

Лидерът на ГЕРБ коментира и попълването на състава на ВСС, като каза, че ще търси подкрепата на всички. На въпрос в замяна на какво, той отговори: "Те не са мои, те са на България". Той заяви, че в момента само слуша как така наречаната опозиция дават предложения, но не идват да говорят как да се осигури мнозинство. 

Борисов каза, че ще ги покани, когато има време. ОШЕ: Бюджет 2026 е кардинален и няма въздух: Синдикати vs работодатели за парите на държавата

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Бойко Борисов ГЕРБ ВСС Лукойл работодатели 51 Народно събрание
