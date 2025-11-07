Challenger се завръща: Защо Лондон възкресява старите си танкове?

Британската армия разшири танковия си парк с 32%, освобождавайки от склад 69 танка Challenger 2, съобщи изданието Military Watch Magazine. Според публикацията машините вече са въведени в експлоатация – най-голямото попълнение във въоръжените сили на Обединеното кралство през последните години. Така британската армия вече разполага с 288 бронирани машини, в сравнение с 219 в края на 2024 г. Данните са публикувани в годишния британски статистически алманах за военни бойни средства, издаден в края на октомври.

От 1986 до 1993 г. британската отбранителна индустрия произвежда общо около 450 основни бойни танка Challenger 2, като 38 от тях са продадени в чужбина. Преди три десетилетия числеността на британската армия е била близо два пъти по-голяма от днешната, а броят на бойно готовите бронирани машини е надвишавал сегашния над пет пъти. По данни от средата на 90-те години Кралските въоръжени сили са разполагали със 154 000 военнослужещи и около 1600 основни танка от различни типове. Днес, според най-оптимистичните оценки, числеността на армията е приблизително 80 000 души.

По-голямата част от наличните танкове са били на склад в продължение на десетилетия, а висшето командване дори планираше да намали активния парк до 148 машини. Решението за повторното им въвеждане е взето на фона на променената международна обстановка и участието на британски военни специалисти в мисии по подкрепа на Украйна. Military Watch Magazine твърди, че офицери от Кралската морска пехота и подразделения на Специалните въздушни служби са били забелязвани в Украйна от 2022 г. насам – информация, която не е потвърдена официално от британското правителство. Изданието добавя, че в региона действат и военни съветници, логистици и технически персонал, подпомагащи украинските сили. Още: "Абсурдно малко": Великобритания и танковете ѝ ще издържат 14 дни срещу Русия

Остаряла технология и съмнения в бойните възможности

Според публикацията възможностите на Challenger 2 в реални бойни условия са поставяни под въпрос както от британски технически специалисти, така и от украинските екипажи, използващи танковете на фронта. Системата за управление на огъня се определя като остаряла, тъй като машината е оборудвана с термовизионни камери от първо поколение, докато съвременните бойни танкове – включително руските Т-90М – използват технологии от трето поколение.

Друг проблем, посочен в анализа, е използването на нарезно оръдие вместо гладкоцевно, което намалява ефективността при пробиване на броня. Украинските екипажи са отбелязвали, че двигателят от 1200 конски сили е недостатъчен за теглото на машината от около 70 тона, което води до неблагоприятно съотношение между мощност и маса.

Бившият офицер от британската армия и военен анализатор подполковник Стюарт Крофорд, цитиран от Military Watch Magazine, заявява, че Challenger 2 е разработен въз основа на "остаряла философия на дизайна". Той коментира, че "настоящото поколение западни основни бойни танкове – Leopard 2, Abrams M1A2 и новият Challenger 3, който е в процес на разработка – все повече се разглеждат като твърде големи, тежки, скъпи и уязвими, за да оправдаят по-нататъшното развитие на бронираните машини по традиционния път". Още: Challenger 3: Защо това е най-чаканият танк на Острова? (ВИДЕО)

Крофорд добавя, че опитите за модернизация на Challenger 2 могат да увеличат теглото му до около 80 тона, което е "критично много" с оглед на мощността на двигателя и ограниченията в маневреността. По думите му традиционният купол за трима души е вече архаичен, тъй като автоматичните системи за зареждане и дистанционно управляемите куполи са широко достъпни.

"Бъдещите танкове вероятно ще възприемат концепцията на руския Т-14 Армата, при която екипажът е разположен в бронирана капсула в корпуса – решение, което намалява профила и теглото на машината", смята експертът. Според него китайският Type 100 е единственият действащ танк, използващ подобна концепция, докато Challenger 2 представлява противоположния подход – тежък и по-малко адаптивен за съвременната ера на безпилотни и автономни бойни средства.

Загуби в Украйна и бъдеще на програмата

По информация на Military Watch Magazine, част от танковете Challenger 2, предоставени на Украйна, са били унищожени или повредени в бойни действия, въпреки ограниченото им участие на фронта. Подобни загуби са регистрирани и при американските Abrams M1A1 и германските Leopard 2, доставени на украинските въоръжени сили в по-големи количества. Тези данни не са потвърдени от официални източници, но са широко обсъждани в международните военни анализи.

Според експерти решението на Лондон да възстанови част от танковете от резерв може да има символичен характер – демонстрация на готовност за поддържане на брониран капацитет в момент, когато повечето западни армии намаляват своите сухопътни сили. Същевременно то показва, че Великобритания се стреми да запази технологичната и стратегическата си независимост в областта на бронираната техника, докато се подготвя за въвеждането на новия Challenger 3. Още: Forbes: Танкът Challenger 2 не е подходящ за войната в Украйна, ето защо (ВИДЕО)

Автор: Редакционен екип на Military Watch Magazinе

Превод: Ганчо Каменарски