"Майкъл": Излезе ТРЕЙЛЪР на биографичния филм за Краля на попа

Компанията "Лайънсгейт" пусна трейлъра на "Майкъл" - предстоящ биографичен филм на режисьора Антоан Фукуа, който разказва за Краля на попа Майкъл Джексън, пише "Варайъти".Трейлърът ще дебютира в кината преди третия филм от поредицата "Зрителна измама", който излиза на екран на 14 ноември. В ролята на Майкъл Джексън е неговият племенник Джафар Джексън. Трейлърът започва с емблематичния певец в студиото с Куинси Джоунс (Кендрик Сампсън), който казва: "Знам, че си чакал дълго за това. Песните са готови, записите са направени. Да започнем отначало".

Снимка: Forum Film Bulgaria

Кадри от детството на Джексън и емблематични изпълнения и музикални клипове, включително Thriller, се появяват на екрана, докато звучи хитът му от 1982 г. Wanna Be Startin' Somethin'.

Кога излиза филмът?

Освен Джафар Джексън, във филма "Майкъл" участват Майлс Телър в ролята на неговия адвокат и съветник Джон Бранка, Колман Доминго в ролята на баща му Джо Джексън, Ния Лонг като майка му Катрин Джeксън, Джесика Сула като сестра му Латоя Джeксън.

Зрителите ще видят още Лоренц Тейт като основателя на "Мотаун" Гори Берди, Кейт Греъм в ролята на певицата Даяна Рос, Лив Симон като Гладис Найт.

Биографичният филм "Майкъл" по сценарий на Джон Логан ще излезе по кината на 24 април 2026 г., като датата беше променена от първоначално планираната (3 октомври 2025 г.).

Въпреки че снимките приключиха през май 2024 г., части от "Майкъл" бяха презаснети, като се появиха и съобщения, че той е разделен на две части, макар че, съдейки по трейлъра, филмът е само един.

Според синопсиса "Майкъл" проследява пътя на Джексън към славата като Крал на попа, предлагайки интимен поглед към живота и трайното наследство на един от най-влиятелните и иновативни артисти, които светът е познавал, пише БТА.