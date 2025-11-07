Унищожение в Крим: специалните сили на Украйна удариха нефтохранилище и влакове цистерни (ВИДЕО)

В нощта на 6 ноември части от Специалните оперативни сили на Украйна са нанесли удари по логистични съоръжения на руснаците на окупирания полуостров Крим. Каналът на специалните сили в Telegram показа уникални кадри от нападенията и подробно описа унищожението. Твърди се, че дронове са нанесли удари по нефтохранилището край Гвардейско и че е унищожен резервоар RVS-400, който при атаката е бил пълен.

В същото време два влака цистерни, са били ударени на платформа за товарене и разтоварване в същия район. Влаковете са били натоварени с нефтопродукти по време на удара.

Ударени са още нефтени съоръжения

"Дроновете на специалните сили нанесоха удари и по няколко нефтени депа и съоръжения за съхранение на гориво в Симферопол и околностите, както и в село Битумно. Съоръженията на нефтения парк бяха унищожени. Бяха регистрирани многобройни пожари", се казва в изявлението на специалните сили на Украйна.

"Губернаторът" на Крим Сергей Аксьонов, който е инсталиран на поста си от Москва, не казва и дума за случилото се. Иначе тази нощ, 6 срещу 7 ноември, над Крим са били свалени пет дрона от общо 11 в цялата страна, твърди руското военно министерство.

Свалените дронове над Украйна

Що се отнася до свалените или обезвредени чрез електронно заглушаване над Украйна дронове, те са 94 от 128. Регистрирани са 31 удара на 11 локации в страната - става въпрос за безпилотните машини, които са успели да пробият през противовъздушната отбрана, съобщават украинските ВВС.

Русия е атакувала енергийната инфраструктура в региона на Одеса. Дронове са нанесли удари през нощта, като са повредили енергийни съоръжения, складове и административна сграда, обявиха местните власти и добавиха, че всички пожари са потушени. Няма пострадали.

Прозорците на жилищни сгради и детска градина са били счупени в Запорожие при руско нападение - там няма жертви.

Междувременно руски дронове атакуваха гражданско предприятие и образователна институция в Чугуев, причинявайки голям пожар. Няма информация за жертви.

Специалните сили в действие

На 5 ноември вечерта части на Специалните оперативни сили на Украйна нанесоха удар по база за съхранение, оборудване и изстрелване на дронове от типа „Шахед“ във временно окупирания Донецк. Повече от 90% от изстреляните дронове са поразили целите си, похвалиха се украинските части. Анализатори отбелязват, че в склада може да е имало около 1000 дрона "Геран-2" (руската версия на иранския "Шахед") и повече от 1500 бойни единици: Дрон като ангел-хранител спря руски "Шахед" преди да удари жилищен блок. 1000 "Шахед"-а изгоряха с един удар (ВИДЕО).

