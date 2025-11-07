Искал да убие майка си: Задържаха мъж за домашно насилие

Задържан е 21-годишен мъж от село Браничево за отправена закана за убийство, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен, цитирани от БТА.

Около 21:00 часа снощи мъжът, с нож в ръка, в условията на домашно насилие, заплашил 51-годишната си майка с убийство. След подаден сигнал за случилото се към адреса е насочен полицейски екип. Мъжът е установен от пристигналите на място служители на реда и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Каолиново.

Случаят е докладван в Районната прокуратура в Нови пазар. Образувано е досъдебно производство.

Полицаи задържаха на 2 ноември и мъж от шуменското село Салманово, заканил се да убие жена си, в условията на домашно насилие

Ръст със 118 процента се отчита при престъпленията в условията на домашно насилие през 2024 г. в Шуменско, съобщи в началото на май директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Георги Гендов при отчета за дейността на дирекцията, в присъствието на министъра на вътрешните работи Даниел Митов.

