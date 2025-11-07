Войната в Украйна:

Новият председател на парламента в Чехия свали украинското знаме, депутати издигнаха три нови (ВИДЕО)

На сградата на Чешкия парламент се вее не едно, а цели три знамена на Украйна. Това се случи, след като опозиционните депутати ги закачиха на прозорците на своите кабинети в отговор на решението на новия председател на Народното събрание, който нареди да бъде свалено украинското знаме от сградата.

Чешките политици заявиха, че Камарата на депутатите не е частна собственост на Томио Окамура и че украинското знаме е символ на подкрепа за страна, която всеки ден се бомбардира от режима на Путин. Така от офисите на три партии вече се вее синьо-жълтото знаме на Украйна.

