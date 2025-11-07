Новият председател на парламента в Чехия свали украинското знаме, депутати издигнаха три нови (ВИДЕО)

На сградата на Чешкия парламент се вее не едно, а цели три знамена на Украйна. Това се случи, след като опозиционните депутати ги закачиха на прозорците на своите кабинети в отговор на решението на новия председател на Народното събрание, който нареди да бъде свалено украинското знаме от сградата.
🇨🇿🇺🇦 The Czechs did great! Now there are not one but three Ukrainian flags on the Czech Parliament building— NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2025
Opposition MPs hung them from their office windows in response to the idiotic move by the new speaker, who ordered the Ukrainian flag to be removed from the building.… https://t.co/jp0k3XIeXi pic.twitter.com/KBj7M8ulaG
Чешките политици заявиха, че Камарата на депутатите не е частна собственост на Томио Окамура и че украинското знаме е символ на подкрепа за страна, която всеки ден се бомбардира от режима на Путин. Така от офисите на три партии вече се вее синьо-жълтото знаме на Украйна.
Just hours after Czech Parliament Speaker Tomio Okamura boasted about removing the Ukrainian flag, three new blue-and-yellow flags appeared on the building. Parties including ODS, STAN, and Piráti raised them from their office windows in defiance. https://t.co/uSNdjPHios pic.twitter.com/S3r8hCjaYh— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 6, 2025
