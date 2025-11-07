“Варварски“: Иран за ударите на Израел по “Хизбула“ в Ливан

Иран остро осъди това, което нарече “варварски“ израелски атаки срещу Ливан, след като ден по-рано Израел нанесе удари по цели на групировката “Хизбула“, подкрепяна от Техеран, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Организацията на обединените нации, международната общност и страните от региона да се противопоставят на войнствените действия на Израел“, призова иранското външно министерство.

Дипломатическото ведомство изрази „съболезнования за мъченическата смърт на ливански граждани по време на тези варварски атаки“.

