Щети за милиарди с бормашина: Саботаж на важен германски газопровод

Щетите бяха открити при електронен тест от оператора на газопровода - холандската енергийна компания Gasunie. Според Der Spiegel, става въпрос за най-малко 8 дупки.

Още: Европа внесе рекордни количества втечнен газ през 2023 г.

Според заключенията на разследването, извършителите са използвали професионално оборудване, включително малокалибрена бормашина. Дупките са с диаметър около 10 милиметра. Те са трудно забележими, тъй като са в стоманената газова тръба и пластмасовият слой над тях се е свил обратно след пробиването.

Още когато тръбопроводът почна да се строи през 2022 година, десетки климатични активисти окупираха строителната площадка и поискаха пълно спиране на газа и демонтаж на съществуващата газова инфраструктура. Според информация на Spiegel през пролетта на 2023 г. е открита нарязана тръба, но разследването е спряно, тъй като не могат да бъдат идентифицирани заподозрени. През август 2023 година активисти от групата Ende Gelaender блокираха изграждането на газопровода и обявиха: "С изграждането на газопровода се извършва климатично престъпление". Отделно, двама фермери заведоха съдебни дела срещу строителството и се обърнаха към Федералния административен съд, но исковете им бяха отхвърлени.

ЕС постигна сделка, позволяваща на страните членки да забраняват вноса на руски втечнен газ

Someone has damaged pipes for importing liquefied natural gas in Germany



New pipes have started to be installed in the north of the country to supply liquefied gas instead of Russian gas, Bild reports.



Unknown saboteurs made three holes 1 centimeter in diameter in the pipes.… pic.twitter.com/hdWppnlicO