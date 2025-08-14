Силен вятър в планините, но условията за туризъм са добри

Войната в Украйна:

Условията за туризъм днес в планините са добри. Това казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). 

Духа силен вятър във високите части на планините, а следобед се очаква заоблачаване, предупредиха от ПСС.

Планинските спасители са помогнали на трима туристи през последното денонощие. При първия случай е оказана помощ на турист с травма на крака в района на хижа „Мусала“ в Рила. Вторият случай е бил в района на Седемте рилски езера с турист също с травма на крака. При третия случай от ПСС са оказали съдействие на пострадал турист в района на Рибните езера в Рила.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) днес времето в планините ще бъде предимно слънчево преди обяд. В следобедните часове облачността временно ще се увеличи. Ще продължи да духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, на 2000 метра - около 19°.

