Ясни са 11-те, с които Левски ще излезе срещу Сабах! Веласкес реши най-големия си казус

Българският футболен гранд Левски гостува тази вечер на азербайджанския Сабах в реванш от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. "Сините" имат преднина от един гол, дело на Борислав Рупанов, от първия мач на стадион "Георги Аспарухов". Възпитаниците на Хулио Веласкес обаче няма да пазят резултата, както заяви самият старши треньор на пресконференция, а излизат за победа на "Банк Република Арена".

Бала повежда атаката на Левски

Испанският специалист има една въпросителна по състава си. Той ще умува на кого да повери атаката, но по всичко изглежда, че ще се довери на Евертон Бала в ролята на фалшива деветка. Бразилецът действаше на върха в нападението в мачовете с Апоел Беер Шева, но след това Веласкес заложи на Мустафа Сангаре за двубоите с Брага и първия мач със Сабах, предават колегите от "Тема Спорт".

При този сценарий се очаква зад гърба на Бала да играе новото попълнение Мазир Сула, който впечатлява с последните си изяви. В навечерието на срещата стана ясно, че един от лидерите на "сините" Георги Костадинов по-скоро няма да играе в реванша със Сабах. Той не тренира на официалното занимание, а работеше с физиотерапевта и това ще наложи отново Асен Митков да си партнира с Гашпер Търдин.

Под рамката ще бъде Светослав Вуцов. Карето в отбрана пред него ще бъде изградено от Алдаир, Кристиан Димитров, Кристиан Макун и Майкон. По крилата ще атакуват Марин Петков и Радослав Кирилов.

