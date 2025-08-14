Неочакван обрат с цената на петрола

Цената на петрола претърпя обрат и отчет умерено повишение в азиатската търговия днес, докато вниманието на инвеститорите е насочено към предстоящата среща между лидерите на САЩ и Русия и нейното въздействие върху световните доставки, предаде Ройтерс. В сряда Тръмп предупреди за „тежки последици“, ако Путин откаже мирно споразумение. По-рано американският президент заплаши със строги мита основните купувачи на руски петрол – Индия и Китай.

Цените

Фючърсите на петрола сорт Брент с доставка през октомври поскъпнаха с 0,27% до 65,90 долара за барел.

Още: Цената на петрола вече е под влияние на срещата в Аляска

Договорите на американския лек суров петрол се повишиха с 0,4% до 62,90 долара за барел тази сутрин българско време.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще се срещнат в Аляска в петък, за да обсъдят условия за прекратяване на огъня в Украйна.

Анализатори посочват, че евентуални строги мита за Индия и Китай, съчетани с нови ограничения за руската петролна индустрия, биха могли да намалят глобалните доставки и да окажат подкрепа на цените на суровия петрол.

Още: Обрат: ОПЕК промени прогнозата си за търсенето на петрол

Според медийни публикации от последните часове Тръмп не очаква бърз край на конфликта в Украйна и планира да предложи на Русия няколко отстъпки в замяна на отстъпване от страна на Москва. В сряда Министерството на финансите на САЩ временно отмени някои санкции срещу Русия, като по този начин се разчиства пътят за планираната за петък среща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска.

Всяко смекчаване на санкциите срещу руската енергийна индустрия обаче би могло да доведе до ново понижение на цените на петрола, тъй като страхът от пренасищане на пазара бе сред основните фактори за натиск върху суровината тази година.