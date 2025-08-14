Войната в Украйна:

След провала в Шампионска лига: Лудогорец се размина с близо 9 милиона лева

14 август 2025, 09:48 часа 301 прочитания 0 коментара
След провала в Шампионска лига: Лудогорец се размина с близо 9 милиона лева

Лудогорец се размина с близо 9 милиона лева, след като отпадна в третия квалификационен кръг на Шампионска лига. „Орлите“ за поредна година не успяха да изпълнят голямата си цел – влизане в основната фаза на най-комерсиалния турнир. Този сезон разградчани бяха спряни от унгарския гранд Ференцварош. Първият мач на стадион „Хювефарма Арена“ завърши при резултат 0:0. В реванша обаче тимът от Будапеща се наложи с класическото 3:0 и си гарантира място в плейофната фаза на турнира.

Класирането в основната фаза на турнира носи 18,62 милиона евро 

Лудогорец пък изпусна да вземе 4,29 милиона евро или близо 8,6 млн. лева. Парите щяха да влязат в касата на българския първенец, ако той бе успял да достигне до плейофите в Шампионска лига. Там разградчани щяха да се изправят срещу своя добър познайник – азербайджанския Карабах. Класиране в основната фаза на надпреварата щеше да гарантира на клуба още 18,62 милиона евро. Всяка победа там е оценена на 2,1 млн., а за равенство се дават 700 000 евро.

Лудогорец Ференцварош

На Лудогорец му предстои плейоф за влизане в Лига Европа 

Сега Лудогорец ще продължи участието си в плейофите на Лига Европа. Съперник на „орлите“ е македонският Шкендия Тетово. Ако българският шампион успее да преодолее съперника и влезе в основната фаза на втория по сила турнир на Стария континент, то „орлите“ ще приберат 3,63 милиона евро. При отпадане разградчани ще отидат в основната фаза на Лигата на конференциите, което ще им гарантира 3,17 милиона евро.

ОЩЕ: В Лудогорец бесни на съдиите в Будапеща - потърсиха им сметка след отпадането от Шампионска лига

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Лига Европа Шампионска лига Лудогорец Ференцварош Лига на конференциите
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес