След провала в Шампионска лига: Лудогорец се размина с близо 9 милиона лева

Лудогорец се размина с близо 9 милиона лева, след като отпадна в третия квалификационен кръг на Шампионска лига. „Орлите“ за поредна година не успяха да изпълнят голямата си цел – влизане в основната фаза на най-комерсиалния турнир. Този сезон разградчани бяха спряни от унгарския гранд Ференцварош. Първият мач на стадион „Хювефарма Арена“ завърши при резултат 0:0. В реванша обаче тимът от Будапеща се наложи с класическото 3:0 и си гарантира място в плейофната фаза на турнира.

Класирането в основната фаза на турнира носи 18,62 милиона евро

Лудогорец пък изпусна да вземе 4,29 милиона евро или близо 8,6 млн. лева. Парите щяха да влязат в касата на българския първенец, ако той бе успял да достигне до плейофите в Шампионска лига. Там разградчани щяха да се изправят срещу своя добър познайник – азербайджанския Карабах. Класиране в основната фаза на надпреварата щеше да гарантира на клуба още 18,62 милиона евро. Всяка победа там е оценена на 2,1 млн., а за равенство се дават 700 000 евро.

На Лудогорец му предстои плейоф за влизане в Лига Европа

Сега Лудогорец ще продължи участието си в плейофите на Лига Европа. Съперник на „орлите“ е македонският Шкендия Тетово. Ако българският шампион успее да преодолее съперника и влезе в основната фаза на втория по сила турнир на Стария континент, то „орлите“ ще приберат 3,63 милиона евро. При отпадане разградчани ще отидат в основната фаза на Лигата на конференциите, което ще им гарантира 3,17 милиона евро.

