Задават се нови милиарди за Украйна: Путин да плаща, не САЩ и ЕС

Радостните времена за Путин обаче скоро може и да останат в миналото – защото в САЩ и в ЕС вече почват да се прокрадват и да набират скорост идеи как Украйна да получи стотици милиарди долари и евро без американците и европейците да дават допълнително нито цент за това.

300 млрд. долара – с американска помощ

Според материали в The New York Times и The Washington Post, администрацията на американския президент Джо Байдън интензивно работи, за да може 300 млрд. долара замразени руски активи заради войната в Украйна да бъдат конфискувани и предадени на Киев. С такава огромна сума Украйна със сигурност ще може да направи много срещу руската армия.

Трудността тук е, че незабавната конфискация изглежда невъзможна. В Европа има сериозна съпротива срещу това – от юридическа гледна точка трябва да има извършено престъпление, а такова още не е доказано в съд. Затова и призивите да се осъдят руските военни престъпления са големи - от Трибунала в Хага. Отделно, на Стария континент се плашат, че конфискация без солидно юридическо основание ще накара други държави, които имат активи в евро, да ги изтеглят от европейските трезори и пазари т.е. от еврозоната, за да се предпазят в бъдеще от такива действия спрямо тях.

В САЩ не мислят точно така и са готови да предадат своя дял от руските пари и активи. Вече двама известни американски професори по право – Лорънс Трайб и Лари Съмърс, който е съветник на Байдън, надълго и нашироко обясниха, че е юридически оправдано да се конфискуват руски активи при сегашната ситуация. В Канада дори беше приет закон, че може да се конфискуват държавни средства, съхранявани на канадска територия, когато държавата-собственик е под санкции, защото нанася щети с действията си (разбира се предимно военни), които следва да бъдат възстановени. Но на американска територия има само около 5 млрд. долара от общо 300 в чуждестранни сметки и активи, които Руската централна банка държи. Затова сила набира европейската идея печалбите и данъците от тези пари и активи да се дават на Украйна – в Мароко американският финансов министър Джанет Йелън проведе среща със свои западни колеги. В Белгия вече е създаден фонд за 1,8 млрд. долара от събрани данъци върху печалба, реализирана от руски активи. От Украйна има още по-смела идея – тези данъци да са обезпечение за набиране на много по-големи суми от частни инвеститори. Така Украйна няма да има нужда да продава държавни ценни книжа на международните пазари и да трупа дълг, а и ще си осигури постоянен приток от свежи пари: ЕС измисли как да прати милиарди евро на Украйна от замразени руски активи

Готови 80 млрд. евро за Украйна без особени трудности

И докато ситуацията със замразените руски активи остава спорна и трудна, то бившият еврокомисар Оли Рен даде смела идея – на Украйна да се дадат парите от Европейския стабилизационен механизъм. Там има около 80 млрд. евро – механизмът беше създаден да пази еврозоната от кризи като тази в Гърция отпреди почти десетилетие и половина.

Рен, който беше комисар по икономическите въпроси, а сега е гуверньор на Финландската централна банка, разви идеята си пред Bloomberg. Той посочи, че механизмът е подчинен на еврозоната тоест Виктор Орбан няма как да наложи вето в случая, както прави с 50-те млрд. евро, които всички в ЕС без него искат да дадат в помощ на Украйна: Милиарди от ЕС: Няма пари за Украйна, има пари за Украйна. Нови санкции срещу Русия

В европейския фонд има активи за 620 млрд. евро, които са изискуеми в случай на нужда, а отделно са 80 млрд. евро, които са наличен капитал, готов да се използва по всяко време.

