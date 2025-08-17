Пожар край Стара Загора гори на метри от къщи

Пожарът във вилната зона в местността Седми километър край Стара Загора гори на метри от къщи. От огъня е засегната една постройка, съобщи репортер на БТА. Борбата с огъня продължава. На място са около 100 доброволци и екипи на пожарната. Задействана е системата за ранно предупреждение BG-ALERT, гласи информацията на агенцията. По информация на областната управа се очаква в гасенето на огъня да се включи хеликоптер.

Спряно движение край Стара Загора

Местността е на пътя Стара Загора – Старозагорски минерални бани. Заради пожара бе спряно движението по пътя от Стара Загора до разклона за село Пряпорец. Обходът е през село Борилово. Движението още се регулира от полиция.

Снимка: iStock

Вертолет "Кугар" гаси пожара в Дебелец

Екипаж от състава на 24-а авиобаза в Крумово с вертолет AS-532 AL Cougar излетя в 14.20 ч. днес, 17 август, за да се включи в действията за потушаването на пожара, възникнал в гр. Дебелец, област Велико Търново. Военнослужещите помагат в борбата с огнената стихия, като обливат засегнатия от пожара район с вода от въздуха, обявиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Искането за включване на авиационна техника в гасенето на пожара в района на гр. Дебелец е от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Военнослужещите оказват помощ на огнеборците по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

