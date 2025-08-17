Шофьорът, врязал се в автобус в София, дишал райски газ преди фаталния инцидент

Прокуратурата постанови мярка за неотклонение "задържане под стража" за обвиняемия за тежката катастрофа в София от 15 август, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт, загина един човек, а други шестима бяха ранени. На 21-годишния Виктор Илиев вече е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. В съдебната зала прокурор Събина Христова съобщи, че задържаният е употребил райски газ, преди да се качи зад волана, съобщи Нова ТВ.

Тя допълни, че у автомобила му е открита бутилка с райски газ, налични са и свидетелски показания в тази посока. По думите ѝ - при повдигане на обвинението този факт е взет предвид.

Установено е, че автомобилът принадлежи на роднина на задържания, като е бил закупен на лизинг. Предстояло е през следващата седмица да бъде прехвърлен на лизингоползвателя, разкри още прокурор Христова.

От 10 до 15 години затвор

За деянието се предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода. Според свидетелските показания Виктор Илиев не е спирал на червени светофари и е шофирал с много висока скорост, като возещите се в автомобила са го молели да намали, с което той не се е съобразил. Скоростта му е била между 170 и 200 километра в час.

От Софийската градска прокуратура изчакваха да бъдат готови само още две експертизи, преди мярката да бъде внесена. Според автотехническата експертиза и автобусът, и лекият автомобил са били технически изрядни. Спирачен път не е имало.

Според прокуратурата налице са достатъчно доказателства, въз основа на които да се направи обосновано предложение, че обвиняемият Илиев е извършител на престъплението. Има и реална опасност той да извърши друго престъпление, затова се налага и мярка "задържане под стража" от съда. Проявеното нежелание да следва правилата по пътищата, с които той е трябвало да бъде запознат, завишават неговата степен на обществена опасност, гласи репортажът на Нова ТВ.

Снимка: Катастрофи в София/Михаил Петков

Виктор Илиев поиска помилване

Служебният му защитник адвокат Албена Койчева съобщи, че Илиев има фрактури на гръбначния стълб, на прешлените и на ръката. Затова той не е в състояние да се укрие, смята тя. А условията в следствения арест не били подходящи за него - ето защо адвокатът му настояваше за домашен арест.

"Всичко, което каза адвокатът, е така! Желая помилване!", каза Виктор Илиев пред магистратите.

Toй e на 21 години и има шофьорска книжка от началото на месеца. За две седмици се е сдобил с около 6-7 фиша за нарушения. Последните два от тях са часове преди фаталната катастрофа. Властите проверяват как е получил свидетелството си за управление.

Пробите за алкохол и наркотици на Илиев са отрицателни.

Трима пострадали са с опасност за живота

Уважаван лекар от Сирия е загиналият пътник при инцидента. 61-годишният д-р Иса Али е работил в столичната Спешна помощ.

Общо шестима пострадаха при пътното произшествие. С опасност за живота остават трима, сред тях и шофьорът на автобуса. Те са настанени в "Пирогов" и ВМА.

