Челси се издъни на старта на Висшата лига, Нотингам Форест тръгна с лесна победа

Носителят на титлата от Световното клубно първенство, което се проведе през лятото, Челси се издъни на старта на новия сезон в английската Висша лига. Лондончани не успяха да победят Кристъл Палас насред своя стадион „Стамфорд Бридж“ като срещата завърши при резултат 0:0. „Сините“ можеха дори да загубят мача, но попадение на Еберечи Езе не бе зачетено след преразглеждане от системата ВАР.

Челси започна много активно двубоя като набързо създаде няколко добри положения. Кукурея бе близо до попадение още в третата минута, но Сар успя да избие от голлинията. Малко по-късно се стигна до сериозно разбъркване в наказателното поле на Кристъл Палас, от което обаче домакините не успяха да се възползват. В 13-та минута Еберечи Езе простреля стража на „сините“ със страхотен удар от фаул, но голът не бе зачетен след консултация с ВАР.

След почивката темпото спадна и двата отбора рядко стигаха до нещо по-сериозно пред вратата съперника. В крайна сметка до последния съдийски сигнал голове не паднаха и двата тима трябваше да се задоволят с равенството.

Форест сгази Брентфорд за едно полувреме, бивш нападател на Лудогорец се разписа

В друг мач от деня Нотингам Форест победи Брентфорд с 3:1. Домакините стартираха ударно мача и поведоха още в 5-ата минута с гол на Ууд. Малко преди края на редовното време на първата част Ндойе направи преднината на Форест 2:0. Във втората минута на продължението играчите на Нотингам нанесоха трети удар на съперника си, след като Ууд се разписа за втори път.

It's good to be back. 😍 pic.twitter.com/541Paj2rRP — Nottingham Forest (@NFFC) August 17, 2025

След почивката футболистите на Нотингам Форест намалиха оборотите, а това позволи на гостите да погледнат по-смело към вратата на домакините. В 78-ата минута Брентфорд намали изоставането си, след като бившият нападател на българския Лудогорец Игор Тиаго реализира дузпа. До края на мача повече попадения не паднаха и домакините се поздравиха с трите точки.

