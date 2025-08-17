Срещата Тръмп-Путин:

Челси се издъни на старта на Висшата лига, Нотингам Форест тръгна с лесна победа

Носителят на титлата от Световното клубно първенство, което се проведе през лятото, Челси се издъни на старта на новия сезон в английската Висша лига. Лондончани не успяха да победят Кристъл Палас насред своя стадион „Стамфорд Бридж“ като срещата завърши при резултат 0:0. „Сините“ можеха дори да загубят мача, но попадение на Еберечи Езе не бе зачетено след преразглеждане от системата ВАР.

Челси така и не успя да пробие отбраната на Кристъл Палас

Челси започна много активно двубоя като набързо създаде няколко добри положения. Кукурея бе близо до попадение още в третата минута, но Сар успя да избие от голлинията. Малко по-късно се стигна до сериозно разбъркване в наказателното поле на Кристъл Палас, от което обаче домакините не успяха да се възползват. В 13-та минута Еберечи Езе простреля стража на „сините“ със страхотен удар от фаул, но голът не бе зачетен след консултация с ВАР.

След почивката темпото спадна и двата отбора рядко стигаха до нещо по-сериозно пред вратата съперника. В крайна сметка до последния съдийски сигнал голове не паднаха и двата тима трябваше да се задоволят с равенството.

Форест сгази Брентфорд за едно полувреме, бивш нападател на Лудогорец се разписа

В друг мач от деня Нотингам Форест победи Брентфорд с 3:1. Домакините стартираха ударно мача и поведоха още в 5-ата минута с гол на Ууд. Малко преди края на редовното време на първата част Ндойе направи преднината на Форест 2:0. Във втората минута на продължението играчите на Нотингам нанесоха трети удар на съперника си, след като Ууд се разписа за втори път.

След почивката футболистите на Нотингам Форест намалиха оборотите, а това позволи на гостите да погледнат по-смело към вратата на домакините. В 78-ата минута Брентфорд намали изоставането си, след като бившият нападател на българския Лудогорец Игор Тиаго реализира дузпа. До края на мача повече попадения не паднаха и домакините се поздравиха с трите точки.

