17 август 2025, 17:18 часа 443 прочитания 0 коментара
Стана ясно кога Левски ще финализира трансфера на новия алжирец

Левски е много близо до привличането на пореден нов футболист по време на летния трансферен прозорец. Става въпрос за 23-годишния вътрешен полузащитник на МК Алжер – Акрам Бурас. „Сините“ отдавна искат да вземат халфа като наскоро стартираха преговори с колегите си от северноафриканския клуб. Те се движат отлично като се очаква българският гранд да финализира сделката за алжирския футболист съвсем скоро.

Акрам Бурас ще премине в Левски след първия мач с АЗ Алкмаар 

Според информация на колегите от „Мач Телеграф“ трансферът на Акрам Бурас от МК Алжер в Левски ще бъде финализиран след първия мач срещу нидерландския АЗ Алкмаар. Както е известно, „сините“ се изправят срещу тима от Ниската земя в плейофната фаза на третия по сила турнир в Европа – Лига на конференциите. Първият двубой между двата отбора е насрочен за четвъртък, 21 април от 21:00 часа като ще се играе на стадион „Георги Аспарухов“ в София. Реваншът в Нидерландия е седмица по-късно.

Халфът в момента е с националния отбор на Алжир 

В момента Акрам Бурас е с националния отбор на Алжир, който участва в груповата фаза на турнира за Купата на Африка. На този етап обаче полузащитникът обаче няма и една записана минута. Причината е, че той се възстановява от лека травма, а треньорският щаб на „пустинните лисици“ не иска да рискува здравето му, за да не провали трансфера на халфа в Левски.

Бойко Димитров
Бойко Димитров
