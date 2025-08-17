Срещата Тръмп-Путин:

17 август 2025, 17:30 часа 500 прочитания 0 коментара
Седмична прогноза за времето от 18 до 24 август 2025 г.

През първите дни от новата седмица атмосферата над страната ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в понеделник в Западна и Северна, във вторник - в Централна и Източна България. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад, впоследствие от североизток, показва прогнозата за времето. .

Температурите

Температурите ще се понижат общо за двата дни с 5-7 градуса. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна в планините, в сряда - и в североизточните райони, а в четвъртък - в северозападните. На отделни места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. В сряда ще е почти тихо, в четвъртък ще се появи слаб вятър от южната четвърт и ще започне бързо затопляне. В петък ще бъде предимно слънчево. Вятърът с южна компонента ще се усили и температурите ще се повишат още; преобладаващите максимални ще бъдат между 32° и 37°.

Почивните дни

В събота над страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми, има условия за градушки. Ще започне и понижение на температурите.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock  

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
