"Черен лед": Автомобилен състезател с полезни съвети за шофьорите

"Черният лед" остава едно от най-сериозните предизвикателства за шофьорите, тъй като е почти невидим, образува се внезапно и често подвежда шофьорите. Автомобилният състезател Милен Узунов обясни в ефира на БНТ, че "черния лед" повече се усеща, отколкото се вижда. "На такива места самият асфалт стои по-тъмен, като мокър. Също така трябва да знаят, че при екстремно ниски температури, солта спира да действа, въпреки че техниката е минала преди минути, защото е много студено", каза той.

Полезни съвети

По думите му най-честата грешка на шофьорите е паническата реакция. "Рязкото използване на спирачки е най-големият проблем. Блокират ли колелата, автомобилът става практически неуправляем. Превенцията на това нещо е внимателно шофиране с по-ниска скорост. Хубаво е да се кара на по-висока предавка. Да не изпадат в паника", съветва той.

Ако водачът усети загуба на сцепление, реакцията трябва да е незабавна - спирачките трябва да се пуснат задължително. "Ако са блокирали колелата – кракът се маха от педала", обясни експертът.

Узунов обърна внимание и върху значението на добрата подготовка на шофьора, както и на това, че зимните гуми не трябва да са износени. По думите му след втората година свойствата им намаляват драстично.