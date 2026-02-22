Как силните снеговалежи отмъщават на шофьорите

Февруарските снеговалежи се превърнаха в изпитание не само за пътищата, но и за автомобилите. Според механици, снежните преспи причиняват сериозни щети на трансмисията – и често самите шофьори са виновни. Опитите да излезете от снежния плен с използването сила и да ускорите маневрите водят до критични натоварвания върху скоростната кутия.

Експертите от сервиз на Mercedes-Benz отбелязват, че основното зло са резките превключвания между режими на шофиране и продължителното приплъзване. Когато водачът бързо премести селектора от "D" на "R" и обратно, трансмисията получава ударни натоварвания, за които не е проектирана. Продължителното приплъзване е още по-опасно: температурата на маслото се повишава, съединителите прегряват и механичните елементи губят своя ресурс.

Механичните трансмисии най-често страдат от прегряване и изгорял съединител. Класически автоматични трансмисии – от прегряване на работната течност и амортисьорни натоварвания, които ускоряват износването на съединителите и на преобразувателя на въртящия момент.

При колите със CVT е най-трудно. Този тип трансмисия е изключително чувствителен към приплъзване: ремъкът и конусът реагират на претоварване с мигновено износване. Дори и шофьорът да е излязъл от преспа без видима повреда, ресурсът на устройството рязко намалява и ремонтите вече са само въпрос на време.

Експертите напомнят, че най-добрата тактика при снеговалеж не е "люлеене", а внимателна работа с газта, използване на асистентни режими, освобождаване на пространството около колелата и, ако е необходимо, повикване на помощ. Зимното време не оправдава внезапни действия, а разходите за ремонт на трансмисията могат да бъдат много по-високи от очакваното.

