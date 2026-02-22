Правителството на Гюров:

Как силните снеговалежи отмъщават на шофьорите

22 февруари 2026, 10:10 часа 352 прочитания 0 коментара
Как силните снеговалежи отмъщават на шофьорите

Февруарските снеговалежи се превърнаха в изпитание не само за пътищата, но и за автомобилите. Според механици, снежните преспи причиняват сериозни щети на трансмисията – и често самите шофьори са виновни. Опитите да излезете от снежния плен с използването сила и да ускорите маневрите водят до критични натоварвания върху скоростната кутия.

През зимата стартирайте двигателя два пъти, за да избегнете повреди

Експертите от сервиз на Mercedes-Benz отбелязват, че основното зло са резките превключвания между режими на шофиране и продължителното приплъзване. Когато водачът бързо премести селектора от "D" на "R" и обратно, трансмисията получава ударни натоварвания, за които не е проектирана. Продължителното приплъзване е още по-опасно: температурата на маслото се повишава, съединителите прегряват и механичните елементи губят своя ресурс.

Механичните трансмисии най-често страдат от прегряване и изгорял съединител. Класически автоматични трансмисии – от прегряване на работната течност и амортисьорни натоварвания, които ускоряват износването на съединителите и на преобразувателя на въртящия момент.

Още: Има ли смисъл да се изключва ESP в колата през зимата

При колите със CVT е най-трудно. Този тип трансмисия е изключително чувствителен към приплъзване: ремъкът и конусът реагират на претоварване с мигновено износване. Дори и шофьорът да е излязъл от преспа без видима повреда, ресурсът на устройството рязко намалява и ремонтите вече са само въпрос на време.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Експертите напомнят, че най-добрата тактика при снеговалеж не е "люлеене", а внимателна работа с газта, използване на асистентни режими, освобождаване на пространството около колелата и, ако е необходимо, повикване на помощ. Зимното време не оправдава внезапни действия, а разходите за ремонт на трансмисията могат да бъдат много по-високи от очакваното.

За колко време се зарежда паднал акумулатор през зимата

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
Автомобили шофиране при зимни условия поддръжка на кола
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес