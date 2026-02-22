Какви възможности крие бутонът за рециркулация на въздуха в купето

Много шофьори са виждали бутон със заоблена стрелка в колата си, но не всеки разбира напълно какво се случва, когато го натисне. На пръв поглед няма нищо необичайно – шумът от вентилатора остава същият, а въздушният поток е осезаем. Но всъщност в този момент системата за вътрешна вентилация напълно променя принципа си на работа.

Както обясняват експерти, след включване на режима на рециркулация, подаването на външен въздух се прекъсва, амортисьорът затваря външния канал и се използва само въздухът, който вече е в колата. След това този въздух отново преминава през климатика или отоплението, като постепенно променя температурата си. Това създава затворена система без външен въздушен поток.

Ето защо охлаждането се случва по-бързо през лятото. Системата работи с вече охладен въздух, а не с горещ въздух отвън. През зимата ефектът е подобен, но в обратна посока – топлината се задържа вътре, вместо да се отделя навън. В резултат на това комфортът се постига забележимо по-бързо, понякога само за няколко минути.

Но има и недостатък. Ако оставите този режим включен твърде дълго, въздухът започва да губи своята свежест. В салона става задушно и по прозорците може да се появи влага. Това е така, защото въздухът не се освежава. Затова е най-добре да използвате рециркулацията като временна мярка - включете я, когато е необходимо бързо да промените температурата, след което се върнете към нормална вентилация с всмукване на външен въздух.

Рециркулацията често се възприема като защита срещу външни миризми. Да, тя помага в такива ситуации. Но ползите от нея са отвъд това. Този режим може да повлияе на скоростта, с която интериорът се затопля или охлажда, а също така да подобри качеството на въздуха в автомобила.

10 минути работа и веднага ще усетите разликата в кабината

Има и един практичен проблем, познат на много шофьори: след използване на течността за измиване на предното стъкло се появява характерна миризма. Тази миризма може да навлезе в интериора през вентилацията. Ако включите рециркулацията в този момент, въздушният поток отвън се блокира и неприятната миризма е едва забележима.

Тази функция е полезна и при натоварен трафик. Когато има много автомобили наоколо, отработените газове се натрупват във въздуха. Превключването на системата към вътрешна рециркулация временно ограничава навлизането им в салона.

Понякога този режим се използва и за премахване на миризми в автомобила. Поради постоянното движение на въздуха, специалните пречистватели работят по-бързо. В резултат на това неприятните миризми изчезват, което прави интериора по-комфортен.