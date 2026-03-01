Как рутинна проверка на маслото съсипва двигателя

Много хора гледат на проверката на маслото като на бърза процедура преди шофиране. Изваждат пръчката, нивото е какво трябва и те могат да затворят капака, без да се притесняват. Всичко изглежда просто. Механици обаче често казват обратното: именно бързането и повърхностната оценка на маслото причиняват сериозни повреди.

Колко старо масло остава в двигателя след източване и защо е важно да се знае

Хората често се сещат да проверят маслото едва след като на таблото се появи предупредителна лампа. Но до този момент двигателят може да е работил доста време с липса на смазване или с влошено смазване. Износването не настъпва мигновено; то се натрупва постепенно.

Пръчката за измерване на нивото има минимални и максимални граници. Маслото трябва да е между тях. Но самите числа не гарантират нищо, ако измерването е направено неправилно. Проверката на нивото на маслото на наклон, веднага след спиране на двигателя или без повторно избърсване на пръчката за измерване може да даде невярно отчитане.

Правилната проверка на маслото започва много преди дори да вземете щеката за измерване на нивото. Първото изискване е колата да е паркирана на равна, хоризонтална повърхност. Както обясняват механици, дори няколко градуса наклон променят нивото на маслото в картера и резултатът вече не отразява действителното отчитане.

След това, самият алгоритъм е важен. Един поглед не е достатъчен. Щеката за измерване на нивото първо се изважда напълно и се избърсва с чиста кърпа. След това се връща на мястото си, докато спре. Едва след като я извадите отново, нивото се проверява. Нормалното отчитане е между долната и горната граница.

Прибързаността често води до грешки. Ако проверите маслото веднага след спиране на двигателя, по вътрешните компоненти все още остава известно количество смазка. Нивото изглежда по-ниско, отколкото е в действителност. Възниква желанието да го долеете - и тук възниква рискът от препълване. Излишното масло създава свръхналягане, може да причини течове през уплътненията и да доведе до допълнителни разходи с течение на времето.

За да получите точно отчитане, изключете двигателя и изчакайте около 5 минути. Това ще позволи на маслото да се отцеди в картера, осигурявайки надеждно отчитане. Изчакването на няколко минути ще помогне да се избегнат ненужни проблеми и ще поддържа двигателя да работи гладко.