Трябва ли да се премахват камъните от протектора на гумата

След шофиране по чакъл или неравни пътища, камъните често се забиват в каналите на гумата. Това е често срещано явление. Те се заклещват по време на шофиране и могат да останат там доста дълго време. Много шофьори не смятат това за проблем, но в някои случаи подобни предмети все пак могат да повлияят на състоянието на гумата.

Протекторът на гумата има сложен модел с канали и ламели. Тези елементи помагат за задържането на автомобила на пътя и отвеждат водата. Това подобрява сцеплението, особено върху мокри или хлъзгави повърхности. Въпреки това, докато гумата се движи, същите тези канали улавят малки частици от пътя. Камъни и чакъл се забиват вътре и остават там. Това се случва по-често при зимните гуми, тъй като протекторът им е по-дълбок и съдържа повече канали.

Малките камъни обикновено не причиняват значителен дискомфорт. Ако обаче се забие голям или остър фрагмент, могат да възникнат неприятни последици. Понякога се появяват вибрации по време на шофиране. В други случаи камъкът постепенно уврежда гумата. Съществува и риск, докато гумата се върти, тя да отлети и да удари движещото се в близост превозно средство.

Невъзможно е напълно да се избегнат ударите с камъни, но е добре периодично да проверявате гумите си. Както обясняват експерти, ако голям камък се забие в протектора, най-добре е внимателно да го отстраните. Това помага да се поддържа гумата в добро състояние и да се избегнат ненужни проблеми по време на шофиране. Освен това, някои камъни не остават заседнали за дълго. Докато колелото се движи, те постепенно падат сами. Въртенето и контактът с пътя допринасят за това. Следователно, малките фрагменти обикновено не изискват внимание.

Големите камъни обаче са съвсем различен въпрос. Те могат да повлияят на баланса на колелото. Понякога се появяват вибрации и продължителното излагане може да повреди гумата. Поради тази причина е добре да се инспектира протекторът и да се отстранят такива предмети преди дълго пътуване или балансиране.

Почистването трябва да се извършва внимателно. Най-добре е да се използват меки и безопасни предмети. Пластмасова или дървена пръчка ще свърши работа. Твърда четка също ще свърши работа. Друг вариант е струя сгъстен въздух. Тя премахва малки частици, без да осъществява контакт с повърхността на гумата. Не се препоръчва използването на остри метални предмети. Те могат да повредят гумата, дори ако не се вижда отвън.