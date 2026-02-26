Трябва ли да се изключва системата старт-стоп

За много шофьори деактивирането на старт-стоп системата се е превърнало в рутинно действие веднага след стартиране на двигателя. Колата пали - бутонът е натиснат. Въпреки че системата е била замислена като полезна мярка за намаляване на разхода на гориво и емисиите, при ежедневно шофиране отношението към нея не е еднакво от страна на водачите.

Производителите на автомобили масово внедряват тази функция поради строгите екологични изисквания. При тестовете всичко изглежда убедително: колата е неподвижна, двигателят не работи и разходът на гориво е по-нисък. Но в града картината е различна, като много собственици на автомобили се оплакват от честите рестартирания в натоварен трафик. Светофар, кратка пауза - двигателят спира. Трафикът започва да се движи - той пали отново. Няколко минути по-късно цикълът се повтаря. Това циклично поведение предизвиква раздразнение и усещане за ненужно натоварване на компонентите.

Производителите твърдят, че стартерът и батерията са проектирани за удължен експлоатационен живот, но някои шофьори предпочитат да не тестват това на практика. Те се чувстват по-комфортно, когато двигателят работи непрекъснато. Интересното е, че тази технология съществува отдавна, но преди това е изисквала значителни конструктивни решения и е увеличавала значително цената на превозното средство. Днес алгоритъмът работи автоматично и бързо. Въпреки това много шофьори избират обичайния режим – без да спират двигателя на всеки светофар.

Увеличената цена на автомобилите със Start/Stop не се дължи на маркетинг, а на технически промени. За да се гарантира, че двигателят може редовно да се изключва и рестартира без повреда, автомобилът изисква различни компоненти: стартер с по-дълъг експлоатационен живот, по-мощен алтернатор и акумулатор, способен да издържи на чести работни цикли. При меките хибридни версии системата е тясно свързана с електрическата система. Дори когато двигателят спре, мощността се поддържа, така че водачът едва забелязва паузата. Всичко се случва автоматично.

Всяко такова стартиране обаче създава допълнително натоварване. При градско шофиране двигателят може да стартира десетки пъти по време на пътуване. Стартерът работи по-често от обикновено и двигателят преминава през повече цикли на стартиране. Дизайнът е проектиран за този тип работа, но интензивността на употреба все още влияе върху експлоатационния живот на компонентите. Ето защо някои собственици на автомобили деактивират функцията ръчно, предпочитайки стабилна работа на двигателя без прекъсване. Алтернаторът и акумулаторът понасят тези условия сравнително добре, но дори и една здрава батерия постепенно губи капацитет. С течение на времето подмяната става неизбежна, което увеличава разходите за живота на автомобила.

Дебатът около Start/Stop системата се върти около един въпрос: вредни ли са честите стартирания за двигателя? Скептиците са сигурни: да, защото всяко стартиране добавя натоварване. Но в съвременните автомобили процесът е организиран по различен начин, отколкото изглежда първоначално. Системата не пречи на работата на студения двигател. Докато двигателят не се загрее и зарядът на батерията не е достатъчен, автоматичното спиране просто не се активира. Докато двигателят се рестартира, смазката вече е разпределена в компонентите, така че този тип стартиране е по-плавно от първото стартиране след дълъг период на неактивност.

Особеностите на Start/Stop системата обаче не могат да бъдат напълно елиминирани. След натискане на педала, двигателят се набира бързо, но не мигновено. Между командата и началото на движението минават няколко секунди. При нормално шофиране това забавяне е почти незабележимо. Но ако е необходима незабавна реакция на газта, дори частица от секундата може да има значение. Поради тази причина някои шофьори предпочитат да деактивират функцията и да оставят двигателя да работи постоянно. За тях моменталната реакция и безопасността са по-важни от оскъдния разход на гориво при спиране.