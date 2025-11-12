Четвърта светлина на светофара ще облекчава сериозно трафика

Светофарите не са се променили твърде много през последния век: червено - спиране, жълто - забавяне, зелено - движение. Но американски учени смятат, че е дошло времето за актуализации. Изследователи от Университета на Северна Каролина предлагат да се добави четвърти сигнал – бял.

Както обясни професорът по транспортни системи Али Хаджбабай, новият сигнал ще бъде част от концепцията за "бял етап". Не говорим за подмяна на обичайните цветове, а за ситуации, когато на кръстовището има много автономни автомобили едновременно. В този момент те сами координират движението, а бялата светлина информира шофьорите, че си струва да следват колата отпред.

Според транспортния инженер Джеймс Къртис, който е участвал в симулацията, системата работи като "интелигентен рояк". Всеки автомобил комуникира с останалите, определяйки най-доброто темпо и безопасни траектории. Това намалява закъсненията, защото колите не стоят на светофара излишно.

Още: „Умните“ светофари на Google намаляват вредните емисии (ВИДЕО)

Компютърните симулации показват, че закъсненията на кръстовищата могат да бъдат намалени от 3 на 94 процента, а общият капацитет на трафика се увеличава с почти 99 процента. Според изследователите град с голям дял автономни автомобили ще може да спестява хиляди часове всяка година само поради по-малко време на престой.

Засега обаче това е само теория. За да се приложи "белият етап", е необходимо да се актуализират почти три четвърти от съществуващите светофари и да се създаде инфраструктура, способна да взаимодейства с дронове.

Недоразумението "умни" светофари в София, повечето хора са недоволни

Според експерти подобна система също така може да намали агресията на шофьорите. Ако автомобилите сами определят реда на движение, това ще намали броя на конфликтите и инцидентите на кръстовищата.

Междувременно шофьорите ще трябва да продължат да гледат три познати цвята. Но изглежда, че бъдещето с четвъртия вече е по-близо, отколкото изглежда.

Още: Интелигентна система ще контролира трафика по улиците на Плевен