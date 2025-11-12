Любопитно:

Четвърта светлина на светофара ще облекчава сериозно трафика

12 ноември 2025, 12:26 часа 284 прочитания 0 коментара
Четвърта светлина на светофара ще облекчава сериозно трафика

Светофарите не са се променили твърде много през последния век: червено - спиране, жълто - забавяне, зелено - движение. Но американски учени смятат, че е дошло времето за актуализации. Изследователи от Университета на Северна Каролина предлагат да се добави четвърти сигнал – бял.

Както обясни професорът по транспортни системи Али Хаджбабай, новият сигнал ще бъде част от концепцията за "бял етап". Не говорим за подмяна на обичайните цветове, а за ситуации, когато на кръстовището има много автономни автомобили едновременно. В този момент те сами координират движението, а бялата светлина информира шофьорите, че си струва да следват колата отпред.

Според транспортния инженер Джеймс Къртис, който е участвал в симулацията, системата работи като "интелигентен рояк". Всеки автомобил комуникира с останалите, определяйки най-доброто темпо и безопасни траектории. Това намалява закъсненията, защото колите не стоят на светофара излишно.

Още: „Умните“ светофари на Google намаляват вредните емисии (ВИДЕО)

Компютърните симулации показват, че закъсненията на кръстовищата могат да бъдат намалени от 3 на 94 процента, а общият капацитет на трафика се увеличава с почти 99 процента. Според изследователите град с голям дял автономни автомобили ще може да спестява хиляди часове всяка година само поради по-малко време на престой.

Засега обаче това е само теория. За да се приложи "белият етап", е необходимо да се актуализират почти три четвърти от съществуващите светофари и да се създаде инфраструктура, способна да взаимодейства с дронове.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Недоразумението "умни" светофари в София, повечето хора са недоволни

Според експерти подобна система също така може да намали агресията на шофьорите. Ако автомобилите сами определят реда на движение, това ще намали броя на конфликтите и инцидентите на кръстовищата.

Междувременно шофьорите ще трябва да продължат да гледат три познати цвята. Но изглежда, че бъдещето с четвъртия вече е по-близо, отколкото изглежда.

Още: Интелигентна система ще контролира трафика по улиците на Плевен

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
трафик Светофар умни светофари
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес