Колко често да сменя въздушния филтър и как да го правите правилно

Въздушният филтър е елемент от всмукателната система, който почиства въздуха, влизащ в двигателя. Той улавя прах, пясък, сажди, насекоми и други малки частици, като им пречи да проникнат в цилиндрите. Без филтър дори фин прах действа като абразив и по този начин ускорява износването на буталата, пръстените и клапаните. Следователно състоянието на въздушния филтър пряко влияе върху ресурса на двигателя.

Корпусът на филтъра се намира под капака при директен достъп (въпреки че има изключения) – обикновено до акумулатора или зад фара. При дизеловите двигатели той често е монтиран по-близо до крилото или панела на двигателя.

Устройство на въздушния филтър

Дизайнът на "въздушния отвор" е много прост. Основният елемент е филтърна вложка, изработена от многослойна гофрирана хартия или синтетично влакно. Поставя се в пластмасова или гумена рамка, която осигурява твърдост. Филтърът се поставя в корпуса и е херметически запечатан, което предотвратява влизането на нефилтриран въздух вътре. При спортните и дизеловите автомобили има двустепенни филтри: първо въздухът преминава през груба мрежа, а едва след това през тънък слой хартия или плат.

Формите на филтъра са различни:

плосък правоъгълен – най-често срещаният, монтиран в правоъгълен корпус;

цилиндричен или конусообразен – по-рядко срещан, но също не екзотичен;

кръгъл с централен отвор – типично за стари карбураторни двигатели;

Филтрите с нулево съпротивление ("нули") са многократно използваеми и импрегнирани с масло, конусовидни, обикновено инсталирани в настроени всмукателни системи.

По-добре е да не се монтират филтри с нулево съпротивление ("нули") на стандартни двигатели без настройка: те са по-скъпи, по-трудни за поддръжка, позволяват преминаване на фин градски прах и не дават реално увеличение на мощността, ако не са монтирани с правилен вход на студен въздух и термична изолация.

Колко често трябва да сменяте въздушния филтър

Честотата на подмяната зависи както от официалните технически разпоредби, така и от работните условия. 10 000-15 000 км е стандартният интервал за повечето автомобили. В града филтърът се замърсява по-бързо заради прах и изгорели газове – струва си да се сменя на всеки 8000-10 000 км.

Някои филтри (особено многократно използваеми с нулево съпротивление) могат да се почистват. Но е по-добре да смените обикновените хартиени веднага. Продухването или прахосмукането няма да помогнат много: разстоянието между влакната е твърде малка и фината пръст остава там завинаги. Ако използвате мощен компресор, тъканта просто ще бъде повредена и филтриращите свойства ще бъдат значително намалени.

Как да смените въздушния филтър

Както винаги, алгоритъмът трябва да бъде посочен от производителя. Въпреки това, процедурата по подмяна обикновено е проста и може да се извърши без подготовка. Средното време за повечето "въздух" е 5-10 минути и не са необходими специални инструменти.

Отворете капака и намери корпуса на въздушния филтър – това е пластмасова кутия или корпус с форма на бъчва с резки или винтове.

Свалете капака на кутията, като отлепиш закопчалките или развиеш винтовете.

Махнете стария филтър. Обърнете внимание предварително на ориентацията в калъфа и състоянието. Ако филтърната среда е много мръсна (почти черна), това е сигнал за по-честа смяна на филтъра.

Почистете кутията от прах и отпадъци (с влажна кърпа или прахосмукачка).

Монтирайте новата част на същото място като старата. Уверете се, че филтърът стои изправен и без изкривявания.

Затворете кутията и се уверете, че всички заключвачи/винтове са здраво заключени.

Какво се случва, ако шофирате с мръсен въздушен филтър?

Всмукателното съпротивление ще се увеличи, сместа в цилиндрите ще стане прекалено обогатена. Разходът ще се увеличи и двигателят ще загуби мощност. С течение на времето свещите, ламбда сондата или катализаторът могат да пострадат. Въпреки това, при такъв сценарий филтърът не трябва да се сменя с години.

Как се разбира, че е време да смените филтъра?

Няма начин без визуален преглед. Но, както вече беше отбелязано, ако елементът бъде забравен за няколко години, оборотите ще започнат да плават, консумацията ще се увеличи и общата ефективност на двигателя ще намалее.