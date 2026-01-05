Тъчскрийните разсейват шофьорите много повече от пътя

Проучване, проведено от Държавния университет на Вашингтон и Изследователския институт на Toyota установява, че сензорните екрани в автомобилите намаляват безопасността при шофиране. Съответно, те могат да бъдат не само полезни, но и много опасни.

Дисплеите в колите бяха обявени от опасни, ЕС иска да върне бутоните

По време на тестовете шофьорите бяха помолени да изпълнят прости задачи на тъчскрийна - да сменят настройките на автомобила или да сменят радиостанции. Учените записват движения на очите и ръцете, както и физиологични показатели, за да определят нивото на стрес и психическо натоварване.

Резултатите показаха намаление на точността и скоростта на работа на тъчскрийн с над 58% в сравнение със ситуации, в които водачът не шофира. Това води до разсейване от пътя.

Освен това, шофьорите са по-склонни да се отклоняват от лентата – с 40% повече, ако използват сензорен екран. Учените съветват автомобилните производители да намалят броя на дигиталните менюта и да върнат физическите бутони за важни функции.

Изследването също така предлага разработването на адаптивни системи, които променят интерфейса в зависимост от състоянието на шофьора – например увеличаване на бутоните или ограничаване на някои опции с повишено ниво на разсейване.

Някои автомобилни производители вече започнаха да връщат физическите контролни системи, като вземат предвид притесненията и изискванията за безопасност на шофьорите. Авторите на изследването се надяват, че техните открития ще повлияят на дизайна на автомобилните интерфейси в бъдеще.