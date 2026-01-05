Бъдете внимателни: бяла пяна под капака и още 4 тревожни цвята на моторното масло

Проверката на маслото с помощта на спиралната пръчка е един от най-лесните начини бързо да прецените дали всичко е наред с двигателя. Важно е да обърнете внимание на две неща едновременно: ниво и цвят. Ако маслото рязко е скочило от "пълно" към ниско, изглежда като теч или увеличена консумация. А ако лампата за налягане на маслото е включена или мига едновременно, по-добре е да се спре работата и да се справиш с причината – това вече е риск от сериозни повреди.

Експерти предупреждават, че съществува често срещан мит за цвета: тъмното уж винаги е "лошо". На практика, както при бензинови, така и при дизелови двигатели, маслото естествено потъмнява при работа. Добавките свързват продуктите от окисление и горене, задържат примеси в суспензията, а нюансът се променя от прозрачен кехлибарен към тъмнокафяв. При дизела почерняването обикновено се случва по-бързо поради особеностите на работата и състава на маслата, и само по себе си това е нещо нормално.

Въпросът "колко тъмно е прекалено" не се основава само на цвета. Ако са минали около шест месеца или повече от смяната или пробегът е близък до регламентите, забележимото потъмняване е причина да планирате услуга. Много по-важно е нещо друго - съсиреци, парчета и видима тиня. Утайката се появява при редки заместители, прегряване, постоянни пропуски на запалване и други вътрешни проблеми. Затова трябва да погледнете под капачката и ако има "желе" и отлагания от задната страна, не трябва да отлагате подмяната.

Най-тревожният сценарий е бяла емулсия или пяна на щупа и под капака. Най-често това е признак за проникване на охладителна течност в маслото, което се случва при проблеми с гарнитурата на главата на цилиндъра, топлообменника или дори пукнатини. Опасно е да се шофира така: смазката се влошава, износването се увеличава, прегряването става по-вероятно, а основният ремонт е много скъп.

Необичайните нюанси също могат да бъдат знак. Розов или яркочервен цвят може да подсказва за замърсяване с трансмисионна течност, ако тя е била добавена по погрешка към двигателя. Синкавият оттенък понякога се свързва с антифриз (някои състави са оцветени), а зеленото може да бъде както "нормалният" цвят на някои масла, така и сигнал за проблеми с охлаждащата система, ако това, което преди е било кехлибарно, е станало зелено.

Основното правило е просто: умереното потъмняване често е норма, но внезапните промени в цвета, утайката и пяната са причина за незабавна реакция. Проверявайте нивото редовно, спазвайте интервалите на източване и използвайте вискозитета, препоръчан от производителя.