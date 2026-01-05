Лайфстайл:

Движил се сам: Заради проблем с волана BMW изтегля хиляди бройки (ВИДЕО)

05 януари 2026, 23:07 часа 484 прочитания 0 коментара
Движил се сам: Заради проблем с волана BMW изтегля хиляди бройки (ВИДЕО)

BMW спешно изтегля близо 37 000 автомобила от серията X3. До мярката се стигна, след като се оказа, че имат софтуерна грешка, която е довела до самостоятелно движение на кормилата. Дефекът засяга всеки един автомобил от партидата 2025–2026 г. BMW разбра за първи път разбра за проблема, когато на 22 август миналата година воланът на X3 се задвижи неволно при стартиране в завод за сглобяване на автомобили.

Още: BMW решава проблема с големите дисплеи пред шофьора

Едва на 1 септември BMW започна инженерна проверка и до средата на септември издаде забрана за доставка до дилъра и задържане в завода за сглобяване. BMW проведе доброволното изтегляне от пазара на 4 декември, като компанията разбра за приблизително 21 случая, които може да са свързани с този проблем, възникнал между 22 август и 4 декември.

Дилърите би трябвало вече да са наясно с проблема, но собствениците няма да бъдат уведомени до 2 февруари, което е и датата, на която инструментите за търсене по VIN ще покажат изтеглянето от пазара. Превозните средства, включени в изтеглянето от пазара, са произведени между 14 август 2024 г. и 20 октомври 2025 г.

Още: BMW обещава революция при електромобилите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
BMW Софтуер BMW X3 проблем волан
Още от Авто
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес