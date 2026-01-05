Движил се сам: Заради проблем с волана BMW изтегля хиляди бройки (ВИДЕО)

BMW спешно изтегля близо 37 000 автомобила от серията X3. До мярката се стигна, след като се оказа, че имат софтуерна грешка, която е довела до самостоятелно движение на кормилата. Дефекът засяга всеки един автомобил от партидата 2025–2026 г. BMW разбра за първи път разбра за проблема, когато на 22 август миналата година воланът на X3 се задвижи неволно при стартиране в завод за сглобяване на автомобили.

Още: BMW решава проблема с големите дисплеи пред шофьора

Едва на 1 септември BMW започна инженерна проверка и до средата на септември издаде забрана за доставка до дилъра и задържане в завода за сглобяване. BMW проведе доброволното изтегляне от пазара на 4 декември, като компанията разбра за приблизително 21 случая, които може да са свързани с този проблем, възникнал между 22 август и 4 декември.

😱 BMW steering wheels go rogue — the car can steer itself



BMW is urgently recalling nearly 37,000 X3 vehicles after a software glitch caused steering wheels to move on their own.



The defect affects every single car in the 2025–2026 batch — a serious safety failure for a core… pic.twitter.com/jpjgeA6u7Z — NEXTA (@nexta_tv) January 5, 2026

Дилърите би трябвало вече да са наясно с проблема, но собствениците няма да бъдат уведомени до 2 февруари, което е и датата, на която инструментите за търсене по VIN ще покажат изтеглянето от пазара. Превозните средства, включени в изтеглянето от пазара, са произведени между 14 август 2024 г. и 20 октомври 2025 г.

Още: BMW обещава революция при електромобилите