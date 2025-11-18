Окончателно: Ford прекрати производството на модела Focus

От компанията Ford официално сложиха край на модела Focus - една от най-разпознаваемите и популярни хечбек коли в Европа. В продължение на 27 години от модела са произведени 12 млн бройки, което го превърна в един от най-успешните в историята на марката. Преходът към електрически превозни средства обаче направи невъзможно по-нататъшното му съществуване, като спирането на производството вече окончателно е факт.

Заводът в Саарлуис затваря

Заводът в германския град Саарлуис, където Focus се сглобяваше в продължение на много години, също е затворен. Компанията така и не успя да намери купувач за фабриката в Германия, като призна, че няма планове да произвежда нови модели там. Това поставя под въпрос бъдещето на завода, който в продължение на много години оставаше важна връзка в европейската автомобилна индустрия.

За сметка на това моделната гама на марката ще бъде запълнено от електрическите Explorer и Capri - и двата построени на платформата MEB на Volkswagen.

Компанията планира да запълни празнината, оставена от напускането на Focus, с нов кросоувър през 2027. Предвижда се той да допълни, а не да замени Kuga, като ще се предлага в две версии – хибридна и изцяло електрическа.

Спадът в популярността на традиционните модели значително навреди на позициите на марката. За последните десет години Ford падна от второ на дванадесето място в европейската класация за продажби.

