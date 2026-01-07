Повечето шофьори не са чували за правилото за 150 километра

За някои шофьори използването на динамометричен ключ за правилно затягане на болтове и гайки е урок, който трябва да научат от собствените си грешки. Недостатъчният въртящ момент при затягане на който и да е компонент на превозното средство е опасен, но разхлабените гайки или болтове представляват сериозна заплаха, което може да ви накара да загубите колело в движение.

Когато вземете колата си от сервизен център след сезонна смяна на гуми или завъртане на колелата, очаквате механиците да затегнат крепежните елементи според препоръчаните спецификации. Въпреки това, професионалистите силно препоръчват да се провери отново въртящият момент на затягане на гайките на колелото през първите 100-150 километра след всякакви манипулации с колелата. Това е с цел да се гарантира, че колелата са здраво закрепени и да компенсира всяко микроскопично изместване или слягане на крепежните елементи.

Причината за това явление се крие във физиката. По време на шофиране новата връзка между колелото и главината е подложена на вибрации, температурни колебания и натоварвания. Металът се разширява и свива леко, а крепежите могат да "седят" по-плътно на място. Това води до леко, но критично отслабване на първоначалния въртящ момент на затягане. Повторната проверка неутрализира този ефект и гарантира дългосрочна надеждност на крепежните елементи.

Освен това, гайките или болтовете, които закрепват колелата на колата ви, трябва да се проверяват приблизително на всеки 8000 километра, както и когато колелото е сваляно и монтирано по друга причина, например за ремонт на спирачната система. Ако колелото е свалено, то трябва да бъде правилно затегнато при повторното монтиране и да проверите въртящия момент най-късно след 150 километра, точно както след завъртане на гумите.

Ако решите сами да проверите затягането на гайките, трябва да знаете правилния въртящ момент за вашето превозно средство. Най-често тази информация може да се намери в ръководството на собственика или в официалните онлайн спецификации на производителя. Ако вашият автомобил има неоригинални дискове и гайки, те може да имат различни изисквания за затягане на въртящ момент, които обикновено са посочени в отделно ръководство за дискове.

Защо болтовете на колелата трябва да се смазват

За да извършите тази процедура, са нужни само няколко инструмента: подходящ динамометричен ключ, глава на вложка, която пасва на гайките, специален ключ за тайни болтове (ако има такива), и евентуално инструмент за сваляне на капачки. Струва си да се отбележи, че динамо-метричните ключове се предлагат в различни видове и диапазони. Трябва ти ключ с максимален номинал, който надвишава спецификацията на джантите ти поне с 20%. Например, за да затегнете гайки до 120 Нм, ще ви трябва гаечен ключ с максимална стойност поне 150 Нм.

За да проверите правилно плътността на колелото, започнете като поставите автомобила на равна повърхност, натиснете ръчната спирачка и заключете поне едно колело от двете страни с клинове. Настройте динамо-метричния ключ на правилната настройка и започнете с горната гайка. След това се движи диагонално, затягайки гайките във форма на звезда. Това гарантира, че колелото е равномерно притиснато към главината.

Тази проста петминутна проверка не е проява на недоверие към автомеханика, а важен елемент на лична отговорност за безопасността. Това е малка стъпка, която може да предотврати сериозен инцидент и да ви даде увереност и спокойствие на пътя.

