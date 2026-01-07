Как изхвърлените стари гуми се превръщат в бомба със закъснител

Автомобилните гуми не издържат вечно и рано или късно всеки шофьор се сблъсква с необходимостта да ги смени. Износеният протектор представлява пряка заплаха за безопасността, тъй като сцеплението значително се влошава. Но какво се случва с милионите гуми, които се изхвърлятг всяка година?

Въпросът не е толкова прост, колкото изглежда, защото каучуковите и металните съединения в състава им практически не се разлага при естествени условия, превръщайки сметищата в екологични бомби със закъснител.

Проблемът с натрупването на употребявани гуми е толкова сериозен, че според съответните екологични агенции преди две десетилетия около 290 милиона стари гуми са били на сметища само в една страна. За щастие, повечето развити страни са въвели законови ограничения върху разпореждането.

В много щати просто изхвърлянето на гуми в кошчето е забранено. Затова услугите за гуми обикновено изпращат стари колела до специализирани преработвателни заводи. Този процес не е безплатен, затова често разходите за изхвърляне се включват в цената на услугите за клиента.

Понякога, ако гумата има леко износване, тя може да получи втори живот чрез повторна употреба. Въпреки това, това не важи за всички гуми. За финансиране на програми за почистване на незаконни сметища много страни имат система от малки такси, които се плащат при регистрация на автомобил или закупуване на нови гуми.

За съжаление, не всички предприемачи действат съвестно. Има случаи, когато безскрупулни услуги, вместо да ги изпратят за рециклиране, просто създават огромни незаконни сметища, причинявайки огромни щети на околната среда.

Процесът на рециклиране на стари гуми е доста технологичен. На първия етап, с помощта на мощни магнити, металния кабел се изважда от гумата. След това има чиста гумена маса, която трябва да бъде смачкана. За това се използват няколко метода.

Първият е механичното шлайфане на шредери, които превръщат цели гуми в малки гранули с различни размери. Вторият, по-технологичен подход включва обработка на гума с течен азот. При изключително ниски температури материалът става крехък и лесно се разпада на трохи.

Получената каучукова троха е ценен суровина. Използва се в широк спектър от области, което може значително да намали количеството отпадъци. Например, меките и безопасни настилки на детски и спортни игрища, особено на стадионните пътеки, често се правят от рециклирани гуми.

Също така този материал се използва за производство в градинарство, като перфектно задържа влагата в почвата, както и за създаване на иновативни покривни материали с висока топлинна изолация.

Купчини стари гуми, оставени без надзор, представляват сериозна опасност. Когато се изгорят, те отделят цял набор от токсични вещества в атмосферата, включително летливи органични съединения, серен диоксид и тежки метали, които отравят въздуха и водата.

Опасността е във факта, че пожарът може да избухне не само заради палеж. При горещо време черният каучук натрупва слънчева топлина и може да се запали сам. Изключително трудно е да се изгаси такъв пламък, той може да бушува месеци и изисква огромни ресурси. В историята случаи, когато пожари в сметища за гуми са продължили почти година.

Дори и гумите да не горят, те създават други проблеми. Поради формата си те образуват много кухини, които са пълни с дъждовна вода. Това създава идеални условия за размножаване на комари, гризачи и други вредители, които са носители на опасни инфекциозни болести. Огромни неконтролирани популации плъхове могат да разпространяват лептоспироза, чума и други болести сред хората. Следователно отговорното изхвърляне на гумите не е само въпрос на екология, но и на общественото здраве.