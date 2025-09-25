Войната в Украйна:

Защо опитни шофьори пробиват дупки във вратите на автомобила

Много шофьори не осъзнават, че във вратите на колите им се натрупва вода. Знакът е прост: ако се чуе пръскане по време на шофиране, сякаш в пералня, тогава вътре във вратата има течност. Това е не само неприятно, но и крие сериозни опасност, предупреждават експерти.

Всяка кола има дренажни отвори в долната част на вратата. Дъждовна вода или конденз излиза именно през тях. Проблемът е, че дупките се запушват с прах, листа, дори антикорозионни материали, ако се прилагат неправилно. След това влагата се утаява върху метала и боята започва да мехурче. Няколко години по-късно можете да видите познати ръждясали потоци по прага.

Ръждата се развива неусетно. Първо вътре се появява мокро петно, а впоследствие се образува проходна дупка. Влагата вреди не само на метала. Вътре във вратите има електрически кабели, високоговорители, сензори. Ако се натрупа вода, оборудването се проваля. В съвременните модели това може да струва на водача няколко хиляди гривни при ремонт.

За да избегнете проблеми, трябва да проверявате дупките веднъж на сезон. Това се прави просто: коленичете близо до колата и ги почистете с тънка дървена пръчка. По-добре е да не използвате метална тел - тя надрасква боята и създава място за нова ръжда. Някои хора издухват дупки с компресор или използват мека тел, но основното е да не повредите покритието. Някои дори пробиват нови малки дупки отвътре.

Има още един съвет: ако водата вече се е натрупала, можете да отворите гумената тапа в долната част на вратата. За бързо източване е по-добре да поставите колата на хълм или да я наклоните на могила, така че водата да се оттича в една посока. След това си струва да проверите уплътненията на стъклото и вратите. Износената гума често води до навлизане на влага.

Редовната проверка на дренажните отвори отнема няколко минути и спестява години живот на автомобила. Понякога малък детайл решава съдбата на цялото тяло.

 

