Църковен празник на 31 август: З забрани, които трябва да се спазват утре

Според православния календар на 31 август църквата почита полагането на пояса на Пресвета Богородица и паметта на Св. свщмчк Киприан, еп. Картагенски. Ето какви са традициите, обичаите и забраните на този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 31 август

Този празник датира от V-VI век. Пресвета Богородица е имала свой собствен пояс, който е използвала в ежедневието. Поясът се е превърнал в символ на чистота, благочестие, духовна сила и закрилата на Божията майка.

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Според преданието, апостол Тома получил пояс от Божията майка като знак за небесна подкрепа и чудотворна помощ в молитвите си. По-късно поясът станал обект на особена почит; той се съхранявал в църквите, особено във Византия, и често се използвал за изцеление на болни и предпазване от опасност. Този празник не е един от Великите дванадесет, но има особено значение за духовния живот на вярващите.

Сред северноафриканските учители и църковни писатели от 2-3 век, видна фигура е свещеномъченикът Киприан, епископ на Картаген, пламенен защитник на единството на Църквата и неин защитник както от външни бедствия – еретици – така и от вътрешни опасности. Той е ревностен епископ и мъдър пастир, чиято сила и значение се крият в защитата на църковната истина. Той е един от онези, които ясно разбират границите на Църквата и никога не са се съгласявали с онези извън тези граници.

Смята се, че през 245 или 246 година, на Великден, Киприан е получил Свето Кръщение. Тайнството станало началото на нов живот за него.

Скоро след обръщането си във вярата, Киприан е ръкоположен за свещеник. През 248-249 г. е всенародно избран и ръкоположен за епископ на Картаген. Основната цел на светеца е била поддържането на Църквата и изкореняването на пороците сред духовенството и паството. Светият живот на архипастиря вдъхновява хората да подражават на неговото благочестие, милосърдие и мъдрост, а плодотворното му дело става известно отвъд Картаген.

Мирното пастирско дело на светеца е прекъснато през 250 г. от преследването на император Деций, който след възкачването си на престола нарежда на всички жители на империята, независимо от вярата, да принесат жертви на идоли за негово здраве. Християните, които отказват да участват в езически жертвоприношения, са затваряни. Само онези, които отстъпват от вярата, остават свободни. Свети Киприан се оттегля от Картаген по време на преследването, но продължава да ръководи Църквата чрез духовенството, което го посещава редовно.

Киприан спокойно и твърдо отказал да принесе жертва на идоли и бил осъден на обезглавяване.

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Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 31 август

Ако небето е ясно на 31 август, есента ще бъде топла и суха. Ако сутринта росата е обилна, есента ще бъде влажна.

Какво не бива да правите утре? На този ден народната мъдрост предупреждава да не се пътува, да се отложи купуването на подаръци и финансовите заеми.

Какво можете да направите утре? На този ден хората се обръщат към Божията майка с молитви за изцеление на душата и тялото; жените молят за лека бременност, здрави деца и семейна хармония. Също така вярващите изразяват искрена благодарност към Божията майка за всички дарове на живота.

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