Лудост във Висшата лига! Челси оцеля в 7-голов трилър в дебюта на Емилиано Мартинес

Челси продължи перфектния си старт на сезона във Висшата лига, но трябваше да премине през истинска голова лудост, за да победи Брайтън с 4:3 на "Стамфорд Бридж". Двубоят предложи четири попадения още в първото полувреме, като "сините" поведоха с 3:0, но загубиха два гола от аванса си, като допуснаха твърде много ситуации пред вратата на новия си вратар Емилиано Мартинес, който направи дебюта си буквално часове след пристигането си в клуба.

Челси с втора поредна победа във Висшата лига, но отново не убеди в защита

Началото бе мечтано за домакините, които поведоха още в 4-ата минута. След неразбирателство между Барт Фербрюген и Матс Вийфер при изпълнение на корнер топката попадна в Ромео Лавия, който отблизо я изпрати във вратата. Десет минути по-късно Челси удвои аванса си. Жорел Хато започна бърза атака с тъч, Жоао Педро свали топката към Морган Роджърс, а той намери Педро Нето, който не сбърка от близко разстояние.

В 32-рата минута бившият футболист на Брайтън Жоао Педро направи резултата 3:0. Хато пробяга почти целия терен и изведе бразилеца, който с мощен удар преодоля Фербрюген. Гостите обаче реагираха почти веднага. Само три минути по-късно Малик Ялкуйе се възползва от избита от Мартинес топка и с великолепен удар от въздуха намали на 3:1.

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След почивката Брайтън започна да изглежда все по-опасно и в 63-тата минута получи заслужена награда за натиска си. Удар на Паскал Грос се отклони в Жоао Педро и завърши в собствената му врата за 3:2. Гостите имаха още няколко добри възможности да стигнат до изравняване, но Мартинес показа защо Челси реши да го привлече, като направи няколко важни намеси.

В момент, когато Брайтън изглеждаше способен да стигне до пълен обрат, Коул Палмър сложи край на интригата. В 74-тата минута английският национал получи пространство пред наказателното поле и с прецизен удар реализира за 4:2. Попадението се оказа решаващо, макар че "чайките" не се отказаха до последната секунда.

В шестата минута на добавеното време Паскал Грос се възползва от лошо изчистване на Хато и оформи крайното 4:3 с последния удар в мача. Така Челси все пак удържа победата и продължава с шест точки от първите два кръга.

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