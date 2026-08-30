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Седмична прогноза за времето за 31 август - 6 септември 2026 г.

30 август 2026, 17:30 часа 552 прочитания 0 коментара
Снимка: Pexels
Седмична прогноза за времето за 31 август - 6 септември 2026 г.

През първите дни от новата седмица времето ще бъде слънчево. Сутрин над източните райони ще има ниска слоеста облачност, а след обяд над планинските ще се развива купеста облачност и на отделни места, главно в Рило-Родопската област ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е слаб от изток, в много райони временно ще стихва, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Температурите

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°. В четвъртък и петък с ориентиране на вятъра отначало от северозапад, а впоследствие от север, ще прониква хладен въздух. От запад на изток ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, ще има валежи, гръмотевични бури и градушки. Температурите ще се понижат, максималните в петък ще са между 25° и 30°. В събота ще се установи слънчево време. Вятърът ще се ориентира от североизток. Температурите ще са с 2-3 градуса по-високи.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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