Църковен празник на 28 август: Денят, в който НЕ трябва да давате обещания

В православния календар на 28 август е празникът на Свети Моисей Мурин. Ето какви са традициите, обичаите и забраните на този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 28 август

Свети Моисей Мурин е тъмнокож светец от четвърти век е известен с изключителната си духовна трансформация. Роден около 330 г. в Етиопия, той е имал тъмна кожа, което му е спечелило прякора „Мурин“, което означава „черен“. В младостта си е бил роб на богат господар, но след като е извършил убийство, се присъединява към банда разбойници. Благодарение на физическата си сила и твърдия си характер, той бързо става техен водач, а името му всява страх в околността.

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Въпреки това, по Божията благодат, Моисей се разкаял за греховете си и решил да промени живота си. Той изоставил живота си на разбойник и отишъл в монашеска общност в египетската пустиня. Отначало братята го отхвърлили заради миналото му, но като се убедили в искреното му покаяние, му позволили да остане. Моисей стриктно изпълнявал монашеските си задължения, включително носенето на вода до килията на братята, особено за онези, които не можели сами да стигнат до кладенеца.

Той се борил и със страстта си към блудството, която продължила дълго време. По съвет на авва Исидор, Моисей постил усилено, молил се през нощта и се стараел да обуздае телесните си желания. Борбата му с тази страст бележи успех и той постига духовна победа, получавайки дара на изцелението и властта над нечистите духове.

След много години аскетичен живот, Моисей е ръкоположен за йеродякон, а по-късно за йеромонах. Той събира около себе си 75 ученици, на които предава своя опит и учения. Когато навършва 75 години, предсказва нападение на разбойници срещу манастира.

Свети Моисей Мурин починал около 400 г. в египетската пустиня Уади Натрун.

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Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 28 август

Народните поличби казват, че на този ден е най-добре да не правите признания или да не предлагате брак – подобни намерения едва ли ще донесат щастие в семейния ви живот. Не се препоръчва и да посещавате непознати места: има риск да се изгубите. Освен това, въздържайте се от даване на обещания, тъй като е вероятно те да останат неизпълнени.

В народните традиции 28 август се смята за ден на гостоприемство: обичайно е да се слага масата и да се канят гости. Според суеверията този ден е благоприятен за търговия – вярва се, че сключените на 28 август споразумения ще донесат добри печалби.

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